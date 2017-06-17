В Кафедральном соборе пройдёт концерт памяти калининградского учителя Леонида Бондаря, погибшего в ДТП

В четверг, 6 июля, в Кафедральном соборе Калининграда пройдёт благотворительный концерт памяти калининградского учителя Леонида Бондаря, погибшего в ДТП в феврале 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения

Концерт состоится накануне 29-го дня рождения Леонида Бондаря. В программе — органная музыка. Сообщается, что прозвучат такие произведения как "Молитва на день боли" Генриетте Пуиг-Роже, "Литания" Яна Вельмерса, цикл "Вознесение" Оливье Мессиана, а также инструментальная импровизация на темы группы "Queen".

Организаторы отмечают, что все средства от благотворительного концерта пойдут маленькому сыну и жене Леонида — Марине Бондарь. Начало мероприятия в 19:00.