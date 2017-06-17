В Кафедральном соборе пройдёт концерт памяти калининградского учителя Леонида Бондаря, погибшего в ДТП
Леонид Бондарь
Фото: личный архив Леонида Бондаря
В четверг, 6 июля, в Кафедральном соборе Калининграда пройдёт благотворительный концерт памяти калининградского учителя Леонида Бондаря, погибшего в ДТП в феврале 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения
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Концерт состоится накануне 29-го дня рождения Леонида Бондаря. В программе — органная музыка. Сообщается, что прозвучат такие произведения как "Молитва на день боли" Генриетте Пуиг-Роже, "Литания" Яна Вельмерса, цикл "Вознесение" Оливье Мессиана, а также инструментальная импровизация на темы группы "Queen".
Организаторы отмечают, что все средства от благотворительного концерта пойдут маленькому сыну и жене Леонида — Марине Бондарь. Начало мероприятия в 19:00.
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