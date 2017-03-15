По факту аварии, в которой погиб учитель Леонид Бондарь, возбудили уголовное дело

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погиб учитель года Леонид Бондарь. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.



Речь идёт о ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.