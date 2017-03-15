По факту аварии, в которой погиб учитель Леонид Бондарь, возбудили уголовное дело
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погиб учитель года Леонид Бондарь. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Речь идёт о ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t982
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.