В ДТП под Балтийском погиб калининградский "Учитель года" Леонид Бондарь

В результате аварии на трассе Калининград — Балтийск погиб лауреат конкурса “Учитель года” Леонид Бондарь. Об этом Клопс.Ru сообщила подруга семьи погибшего Валерия Вейдт.
Мужчина скончался в ночь на понедельник, 27 февраля, в больнице. У него остались жена и маленький сын. Семья нуждается в материальной помощи. Супруга педагога не в состоянии общаться с посторонними людьми, поэтому сбор средств объявила их подруга. Реквизиты указаны
на её странице в Facebook.
26 февраля на трассе Балтийск — Калининград у посёлка Кострово вылетела
в кювет, врезалась в дерево и перевернулась "Тойота". За рулём находилась 33-летняя женщина. В больницу учителя доставили с ушибом головного мозга, ранением затылка и параорбитальной гематомой.
Будучи учителем русского языка и литературы лицея № 23 Калининграда Леонид стал одним из 15 лауреатов
Всероссийского конкурса "Учитель года-2016".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.