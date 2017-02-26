На трассе Балтийск-Калининград перевернулась "Тойота": есть пострадавшие (фото)

На трассе Балтийск-Калининград у посёлка Кострово в воскресенье, 26 февраля, перевернулся автомобиль "Тойота". Об этом сообщают очевидцы происшествия в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".

ДТП произошло около полудня. Автомобиль, за рулем которого была 33-летняя женщина, вылетел в кювет, врезался в дерево, перевернулся и врезался в другое дерево. Поставить автомобиль на колёса помогли проезжавшие мимо автомобилисты. Они же и вызвали помощь.

Для того, чтобы достать из машины водителя и пассажира, пришлось вырвать дверь автомобиля. По словам тех, кто принимал участие в спасательной операции, серьёзные травмы получил пассажир "Тойоты", женщина-водитель практически не пострадала.

В машине не сработали передние подушки безопасности, отмечают очевидцы происшествия.