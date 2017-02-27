"Просто я свободный художник": друзья и коллеги вспоминают трагически погибшего Леонида Бондаря

В ночь на 27 февраля ушёл из жизни калининградский поэт, преподаватель русского языка и литературы Леонид Бондарь. Ему было всего 28 лет. Несмотря на молодой возраст, он успел оставить яркий след в творческой жизни региона и стал образцом для многих педагогов. Закончив школу № 25 с золотой медалью, калининградец поступил на филфак БФУ им. Канта. После окончания вуза он начал карьеру учителя русского языка и литературы в лицее №23 и уже через два года стал лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года — 2016". Поэзией Леонид занимался ещё со студенчества, но первый сборник стихов выпустил минувшей осенью. В январе он ушёл из лицея и полностью посвятил себя творчеству.

Калининградские поэты, друзья и коллеги выдающегося учителя рассказали Клопс.Ru о том, почему его гибель — большая потеря для культурного будущего региона.

Марина Беркунова, директор лицея №23

— Мы все просто потрясены. Он уволился из лицея пару месяцев назад. Я это списала на усталость, а когда предложила ему отдохнуть, он сказал: "Нет, дело не в этом. Просто я свободный художник".

Мы пытались его уговорить остаться, были очень огорчены его выбором. У него был огромный потенциал творческий. Он участвовал во всех конкурсах, стал учителем года. Но Леонид был настолько свободным человеком, что, видимо, школьные рамки его стесняли. Он был в поиске, пробовал себя везде, как поэт в том числе, выпустил сборник стихов.

Что-то видел он перед собой, какую-то иную жизненную модель, чем просто учителя. Мало ему этого было. Труд учителя очень регламентирован. Ему как человеку креативному было это в тягость и скучно, хотя он давал прекрасные уроки. Всегда было приятно видеть, как он озарялся, глаза его ещё больше голубели.

Он преподавал литературу с точки зрения современного человека, не по канонам, как литератор из прошлого века: "Это хорошо, а что плохо, это чёрное, а это — белое". Он проблему так не ставил, он шёл от того, насколько это сейчас актуально. Это самое ценное было вообще в нём как в учителе.

Артём Дробышевский, гитарист группы "TrefoilZ"

Мы познакомились семь лет назад на одном из поэтических вечеров в клубе "Репортёр", он был с поэтической программой, а я — с музыкальной. Я сразу понял, что это человек неординарный и крайне интересный, со своей точкой зрения. Лёня возглавлял поэтическую группу "Эффект Доп(п)лера", у нас с ним тоже был совместный проект — группа "Ку". Лёня отвечал за стихи, а я за музыку.

Он с самого начала следовал своему призванию, учился на филфаке, занимался поэзией, вёл поэтический кружок у себя дома, к нему ходили начинающие калининградские поэты и писатели. Лёня ещё был соведущим кружка "Родник", совместно с Сергеем Михайловым они проводили дискуссии на различные литературные и окололитературные темы.

Это был внутренне очень свободный человек. Став учителем года, он ушел из школы и пустился в свободное плавание. Думаю, у него был какой-то свой грандиозный проект, связанный с системой образования. Но все свои задумки он по факту предоставлял, старался не делиться заранее и не трещал о них на каждом углу.

В последний раз мы виделись с ним позавчера, на вечеринке по случаю моего дня рождения. В день аварии он ехал с конюшен в Кострово. Одним из его последних увлечений была езда на лошадях.

Борис Бартфельд, поэт, председатель калининградской областной писательской организации

— У меня шоковое состояние совершенно. Я узнал полтора часа назад об этом. Мы — не только я, но и коллеги — возлагали на Леонида большие надежды. У него был и поэтический, и писательский, и организаторский талант. Он работал с молодёжью, в том числе польской. Это огромная потеря для всех нас и для будущего калининградской культуры.

Пётр Старцев, корреспондент ИА "Русский Запад"

— Я знаю Леонида как поэта, а не как педагога. С ним нас познакомила Ольга Яковлева, ещё в начале "нулевых", когда мы подбирали участников для литературного фестиваля "Сквозняки". Сразу бросилась в глаза интеллигентность, чуткость Леонида, его внимательный взгляд, умение услышать, а не просто слушать. Стихи Бондаря того периода оказались продолжением этой его натуры. Позже, после Лёниной службы в армии, они обрели иную фактуру, как и характер самого Бондаря. Тем, кто слышал его сильные тексты вживую, повезло. Лёня сегодняшний — для меня это его стихотворение "Музей холодной войны" “Если я завтра умру” . Мы с ним нередко спорили. Он был принципиальным человеком. Не сдавался, ни в словах, ни в делах. С его уходом это качество в нашем городе стало ещё большей редкостью, чем раньше. Мы долго не общались, но я не могу осознать, что его уже нет. Понимаю только то, что с нами в любом случае остаются Лёнины стихи, а значит, и часть его самого.

Анна Новицкая, выпускающий редактор Клопс.Ru

— С Лёней Бондарем мы познакомились летом 2009 года — тогда у нас была арт-группа "Сквозняки", и он пришёл к нам на прослушивание. Его стихи всем понравились, и он остался с нами. Принимал участие в поэтических перфомансах и фестивалях. С тех пор из мальчишки, недавно вернувшегося из армии, он превратился в известного и уважаемого в Калининградской области поэта. То, что произошло, это настоящая трагедия прежде всего потому, что Лёня был совсем молодым и должен был жить очень долго и очень счастливо.

Алла Исаева, директор Центра непрерывного образования

— Мы традиционно проводим конкурс молодых педагогов, и в одном из них в 2014 году принимал участие и Леонид. Уже тогда он заявил о себе настолько ярко и творчески, что у других конкурсантов не осталось никакого шанса на победу. В своём эссе он сравнил себя с ручьем, из которого вытекает большая река. Оно просто покорило членов жюри и самих конкурсантов. Это было настолько интересно, что когда оглашали имена победителей, мы представили его через это творческое выступление. Такое искрометное, интеллигентное творчество пронизывает всё его существо.

В 2016 году он стал лауреатом конкурса "Учитель года" и также очень ярко провёл свои открытые уроки и написал прекрасное эссе, которое называлось "Я — учитель". Провёл мастер-класс, посвящённый игровым технологиям при обучении старшеклассников. Дальше была подготовка ко всероссийскому конкурсу, мы очень тесно с ним работали. Это безумно ответственный человек, как только он узнал, что стал победителем областного конкурса, он буквально на следующий день начал подготовку ко всероссийскому. Его там сразу заметили, просто потому что не заметить было нельзя. Там он вошёл в число лауреатов. Впервые за много лет представителю нашего региона это удалось.

Творчество было для него главным. Он вставал каждый день в пять утра и начинал писать. Осенью у него вышел поэтический сборник, он у меня теперь остался в память о нём. Там замечательные стихи. Жалею о том, что мало пришлось общаться в нерабочей обстановке. Больно, горько безумно.

Игорь Белов, поэт

— Я не могу до сих пор поверить во всё это. От нас ушёл поэт, настоящий, замечательный. Это был молодой человек, но я не могу назвать его молодым поэтом. Лёня был прекрасным русским - уже не калининградским — поэтом. Я бы его не помещал в узкие рамки региональной литературы. Я следил за тем, как он работает. Это поколение, которое о себе очень круто, громко и профессионально заявило — поколение "Сквозняков" и "Эффекта Доп(п)лера" Он отлично владел техникой: и рифмованные стихи, и дольник, и верлибр. В своей профессии — назовём это так — он умел всё. Он прекрасно понимал величину своего дара, в нём была осознанность. Не было богемности, показушности. Он прекрасно понимал, что он делает. Как настоящий поэт, он много писал о смерти. Последнее его стихотворение я прочитал буквально пару недель назад. Ушёл очень любивший эту жизнь замечательный человек. Это страшная потеря не только для близких, но и для всех нас.

Владимир Станчиц, калининградский поэт

— Я познакомился с Лёней в 2009 году. У нас тогда было что-то вроде поэтического объединения. Мы читали либо в "Альтернативе", либо в "Чеховке", либо на улице где-нибудь. Мне он тогда казался самым интеллигентным из нас, добрейший длинноволосый парень. О таланте этого человека можно говорить долго. Его стихи и голос, произносивший их, завораживали, гипнотизировали... такое сложно передать. И если вы не знаете, как выглядит настоящий лирический поэт — то им был Лёня. И остаётся. Почитайте, сами всё поймёте. Это большая потеря. Буквально недавно он просил прислать ему отрывки из поэмы... Я не успел...

Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области

Молодой, амбициозный и талантливый педагог. Леонид Бондарь сразу заявил о себе, как творческий человек. В 2014 году стал победителем регионального конкурса молодых педагогов, в 2016 по единодушному решению жюри был признан победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года». На своих уроках он активно использовал современные информационные и игровые технологии, создавал вместе с детьми видеоролики, что не оставляло равнодушным его воспитанников. Молодой педагог учил детей мыслить, не бояться излагать и отстаивать свою точку зрения, уважал мнение каждого ребенка. Он упорно шёл к победе.