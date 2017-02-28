"Не сработали передние подушки безопасности": эксперт о ДТП, в котором погиб Леонид Бондарь

В "Тойоте Ярис", в которой насмерть разбился калининградский Учитель года Леонид Бондарь , некорректно сработали подушки безопасности. Такое мнение высказал Клопс.Ru директор одного из калининградских автоцентров Олег Козлов, изучив фотографии с места трагедии.

"Автомобиль оснащён передними и боковыми подушками. На снимках видно, что боковые сработали, а передние — нет. Скорее всего, это произошло из-за того, что машина вылетела в кювет. При этом фронтального удара не было: на капоте нет повреждений", — отмечает эксперт.



Как показал Как показал опрос, проведённый Клопс.Ru "ВКонтакте" , большая часть калининградских автомобилистов не имеет представления о том, как устроена система безопасности в их машине и насколько она исправна. Только пятая часть водителей полностью уверена, что подушки в их машине исправны и в нужное время сработают.

Как устроена система безопасности

В неё входят электронные датчики, подушка с эластичной оболочкой из нейлона и газогенератор. Как правило, подушка целиком наполняется газом за 1/20 долю секунды после удара. Спустя несколько секунд она сдувается.



Существуют фронтальные и боковые подушки. В некоторых современных автомобилях они располагаются над боковыми окнами и возле ног водителя.



Самые распространённые подушки — фронтальные. Они появляются из руля или приборного щитка, их местонахождение отмечено надписью "airbag".



Чтобы самостоятельно проверить наличие подушек безопасности, снимите накладку с руля, крышку на передней панели или в другом месте, где расположены эти устройства. Вытаскивать их нельзя ни в коем случае.

Как они срабатывают

Принцип прост: датчик удара передаёт сигнал о столкновении. При этом скорость движения не важна, главное — чтобы работал двигатель.



"Например, если вы стоите на светофоре и кто-то въехал в вашу машину сзади, подушки выстрелят. Компьютер определяет, какие именно и в какой момент. При несильном фронтальном ударе боковые подушки не выстреливают, и наоборот: если автомобиль перевернулся при отсутствии лобового удара — боковые срабатывают, а передние нет", — говорит Олег Козлов.

Как проверить наличие подушек безопасности

Специалисты рекомендуют при покупке автомобиля как минимум просканировать его на наличие ошибок в системах пассивной безопасности и проверить Crash Data — информацию о том, не срабатывали ли эти подушки раньше.



"Системы пассивной безопасности достаточно дорогие, и, если они уже срабатывали, недобросовестные продавцы ставят "обманки", перепрограммируют электронные блоки и выдают при продаже автомобиль за полностью исправный", — пояснили в центре.



В калининградские центры водители привозят машины довольно часто без подушек безопасности, хотя они предусмотрены конструкцией автомобиля. Это значит, что транспорт уже побывал ранее в ДТП, а менять подушку безопасности дорого. Например, одна подушка стоит 30-50 тысяч, а заглушка — 2-3 тысячи.



Если с подушками всё в порядке, надо лишь следить за датчиком на панели приборов. Если загорается лампочка, лучше сразу же ехать в сервис.

На каких машинах подушки безопасности лучше

Подушки — это всего лишь элемент целого комплекса систем пассивной безопасности. Есть ещё множество факторов, влияющих на снижение травмоопасности: конструктивные особенности салона, применение специальных материалов отделки и так далее. Исторически сложилось, что лидерами в этом вопросе являются автомобили шведского концерна Volvo.