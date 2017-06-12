В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

На Украине хотят обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить страну. Об этом сообщает "РИА Новости"

О создании специальной платформы предварительного информирования в Интернете, контролирующей въезд граждан РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Предложение он озвучил в эфире украинского телеканала "1+1".

"Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — сообщил Климкин.

По его мнению, если политическое решение о создании системы будет принято, на разработку проекта необходимо уйдёт несколько месяцев. Далее платформу необходимо будет протестировать.

"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — добавил Климкин.