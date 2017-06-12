В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

На Украине хотят обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить страну. Об этом сообщает "РИА Новости"
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О создании специальной платформы предварительного информирования в Интернете, контролирующей въезд граждан РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Предложение он озвучил в эфире украинского телеканала "1+1".
"Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — сообщил Климкин.
По его мнению, если политическое решение о создании системы будет принято, на разработку проекта необходимо уйдёт несколько месяцев. Далее платформу необходимо будет протестировать.
"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — добавил Климкин.
Как сообщал Клопс.Ru, в субботу, 10 июня, президент Украины Пётр Порошенко запустил таймер
обратного отсчёта времени до начала безвизового режима с Евросоюзом. Ранее Порошенко назвал
безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией". Новые правила вступают в силу
в ночь на 11 июня.
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