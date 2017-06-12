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В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

10:44
  1170 3
Архив Клопс.Ru
На Украине хотят обязать россиян заранее предупреждать о своём намерении посетить страну. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
О создании специальной платформы предварительного информирования в Интернете, контролирующей въезд граждан РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Предложение он озвучил в эфире украинского телеканала "1+1".
 
"Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — сообщил Климкин.
 
По его мнению, если политическое решение о создании системы будет принято, на разработку проекта необходимо уйдёт несколько месяцев. Далее платформу необходимо будет протестировать.
 
"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — добавил Климкин.
 
Как сообщал Клопс.Ru, в субботу, 10 июня, президент Украины Пётр Порошенко запустил таймер обратного отсчёта времени до начала безвизового режима с Евросоюзом. Ранее Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией". Новые правила вступают в силу в ночь на 11 июня. 

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3 комментария Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
10:51
чо вот сказал...
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CatCar
CatCar #
14:43
ничего не понял...
похоже Климкин успел от Кличко подхватить вирус супермудрости 
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Chipster
Chipster #
15:38
Да сдалась нам эта юкрэйн...пусть продолжают реверансировать перед своими заокеанскими хозяевами....Нам и без них неплохо..
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