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Главная Новости Общество

На Украине запустили таймер обратного отсчёта до начала безвизового режима с ЕС

16:17
  287 0
Фото с сайта ЕС
Президент Украины Пётр Порошенко запустил таймер обратного отсчёта времени до начала безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
"Через 12 часов последний звук обратного отсчёта ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи", – заявил политик на церемонии запуска таймера возле здания администрации в Киеве.
 
 
Ранее Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией". Новые правила вступают в силу в ночь на 11 июня. 
 

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