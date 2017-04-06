Сергей Хлопушин стал прокурором Калининградской области
Сергей Хлопушин
Фото с сайта прокуратуры Вологодской области
В четверг, 6 апреля, на заседании облдумы экс-прокурора Вологодской области Сергея Хлопушина избрали главой ведомства Калининградской области. Об этом передаёт корреспондент Клопс.Ru из регионального парламента.
За кандидатуру Хлопушина депутаты проголосовали единогласно. В ближайшее время он приступит к работе.
28 марта 2017 года стало известно, что прокурор Вологодской области займёт пост
в Калининграде. Его предшественника Сергея Табельского назначили
руководителем ведомства в Краснодарском крае. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 29 марта. 5 апреля на заседании облдумы депутаты одобрили
кандидатуру Сергея Хлопушина на должность прокурора.
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