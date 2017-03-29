Экс-прокурор Калининградской области Табельский возглавил ведомство в Краснодарском крае
Сергей Табельский
Фото с сайта администрации Краснодарского края
Экс-прокурор Калининградской области Сергей Табельский назначен главой аналогичного ведомства в Краснодарском крае. Соответствующий указ в среду, 29 марта, подписал
президент Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин перейдёт на работу в Калининградскую область.
Утвердить его в должности планируется на заседании областной думы 6 апреля. В прокуратуре информацию не подтверждали. Там сказали, что Табельский — лишь кандидат на должность в прокуратуру Краснодарского края.
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