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Экс-прокурор Калининградской области Табельский возглавил ведомство в Краснодарском крае

17:22
  622 1
  • Сергей Табельский
Сергей Табельский
Фото с сайта администрации Краснодарского края
Экс-прокурор Калининградской области Сергей Табельский назначен главой аналогичного ведомства в Краснодарском крае. Соответствующий указ в среду, 29 марта, подписал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин перейдёт на работу в Калининградскую область. Утвердить его в должности планируется на заседании областной думы 6 апреля. В прокуратуре информацию не подтверждали. Там сказали, что Табельский — лишь кандидат на должность в прокуратуру Краснодарского края.

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1 комментарий Правила комментирования

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rytelova
rytelova #
18:32
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