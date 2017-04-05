Областные депутаты одобрили кандидатуру Хлопушина на должность прокурора региона
Сергей Хлопушин
Фото с сайта прокуратуры Вологодской области
В среду, 5 марта, в Облдуме одобрили кандидатуру Сергея Хлопушина на должность прокурора. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат Александр Мусевич.
Решение приняли на собрании комитета по международным отношениям, безопасности и порядку. Парламентарии проголосовали единогласно. Окончательно кандидатуру Хлопушина утвердят на внеплановом заседании заксобрания в четверг.
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