"Простых трудяг сделали крайними": из интерната, где произошла вспышка дизентерии, увольняются сотрудники

Несколько сотрудниц "Сосновой усадьбы", где произошла вспышка дизентерии, написали заявление об увольнении по собственному желанию, другие подыскивают новую работу. Работники интерната рассказали, в каких условиях приходится работать и почему они не стали бить тревогу, когда постояльцев начала косить смертельная инфекция.

Работники интерната рассказали, в каких условиях приходится работать и почему они не стали бить тревогу, когда постояльцы начали болеть.

С руководством не везёт

По словам сотрудников, в "Сосновой усадьбе" работает около 175 человек. Самая тяжёлая ежедневная работа ложится на плечи сотрудников, ухаживающих за инвалидами. Ежедневно они обслуживают десятки лежачих больных, часть из которых полностью обездвижены, рядом с ними нужно находиться круглосуточно. В штате не хватает банщицы и раздатчицы — их обязанности тоже выполняют соцработники. Женщины уверяют: за это им не доплачивают, а после вспышки дизентерии, во время которой погибли постояльцы, сотрудников лишили доплат и премий.

"Раньше интернат жил припеваючи, — вспоминает постоялица Наталья. — На огромной территории было своё подсобное хозяйство, свиньи, коровы, лошади, выращивали овощи и фрукты, сами пекли хлеб, было своё кафе. Сейчас открыли какой-то буфет, никто и не проверял, что за продукты там продавали".

В последние годы интернатом руководила бывшая чиновница из Балтийска Ирина Алексеева, назначенная на это место после скандального увольнения

Не успевали менять памперсы

Как рассказали сотрудницы учреждения, вспышка дизентерии началась на втором этаже, там и закончилась. Алексеева, по словам сотрудников, пыталась скрыть проблему, персоналу велели молчать.

"Каждый день на планёрке медсёстры и мы докладывали Алексеевой, что у людей понос, температура, — рассказывает одна из соцработниц "Сосновой усадьбы" Татьяна (имя изменено — Прим. ред.). — Но все делали вид, что ничего не происходит, мер не предпринимали, пока люди не начали умирать. В те дни мы все работали с утра до ночи, не успевали мыть, менять памперсы и бельё..."

Расследование Роспотребнадзора показало, что вероятным источником инфекции явилась продукция, которую продавал в интернате частный предприниматель. Анализы показали, что у женщины была затяжная дизентерия.

Как только в министерстве узнали о ЧП, Алексеевой предложили уволиться по собственному желанию, и на её место назначили нового директора. Павел Полищук ранее работал начмедом оздоровительного центра "Мечта", которым руководит его жена.

Работники "Сосновой усадьбы" считают, что Алексееву избавили от крупных разбирательств, она "отделалась лёгким испугом". Все шишки посыпались на сотрудников среднего звена.

Премии надо заработать

Людям перестали выплачивать стимулирующие выплаты и премии ещё в январе. Работы значительно прибавилось, но получать люди стали меньше.

"Надбавки составляли 15% от оклада, — рассказывает Татьяна. — При этом нас заставили за собственные деньги учиться, чтобы получить дипломы соцработников. В январе, ещё при старом директоре, так называемый квалификационный процент снизили до 13%. За февраль мы в лучшем случае получили по 16 тысяч рублей. Директор отвечает нам так: "Премии и надбавки дают за увеличенный объём работы".

Татьяна рассказывает, что по штату должно быть 43 соцработника, реально их 39, четверо развозят еду. На каждом этаже живёт около 80 немощных пожилых людей, часть из них нужно кормить с ложки.

"Пока всем разнесёшь обед, он уже остынет", — рассказывает соцработник.

"После работы еле передвигаем ноги"

"Мы должны менять памперсы и бельё, ухаживать за людьми, убирать комнаты, — рассказывает Татьяна. — За день так уматываемся, что буквально уползаем с работы, но никаких доплат не получаем. После вспышки дизентерии нас ещё и 10% премиальных лишили без предупреждения — мы просто получили на 1 200 рублей меньше".

По словам женщин, в "Сосновой усадьбе" на каждом этаже работает по одному грузчику. Мужчины помогают поднимать, перекладывать, сажать в инвалидное кресло обездвиженных пациентов.

"Грузчики иногда не успевают вовремя подойти, поэтому нам приходится наших инвалидов на своём пупе таскать и переворачивать. У нас одна из постоялиц весит 180 кг, и двигается у неё только голова", — говорит Татьяна.

Наталья. Фото: Ольга Запивалова

"Я живу в интернате давно. Конечно, девочек жалко, — говорит местная жительница Наталья. — Они очень устают. Многие в одиночку воспитывают детей, работают ещё где-то, чтобы выжить. Хочется им чем-то помочь, а что я могу сделать, если у меня нижняя половина тела обездвижена? Всё, что могу, — это не скандалить, а терпеливо ждать, когда они освободятся, подойдут, помогут. А таких, как я, на этаже 80 человек".

Молодые не придут сюда работать

Татьяна говорит, что молодых людей сюда калачом не заманишь, даже если им очень нужна работа.

"Придут, поработают день и на следующий уже не возвращаются. А другие уже в обед сбегают, — говорит Мария. — Не каждый, простите, готов ежедневно чужое дерьмо выгребать, возиться с больными и немощными стариками".

Зато, уверяют женщины, некоторые сотрудники получают деньги, фактически числясь в учреждении, но не исполняя своих обязанностей.

"У некоторых постояльцев нет инвалидных колясок или они сломаны. При этом в штате числится слесарь, он исправно получает зарплату, а его жена работает завхозом, — рассказывают женщины. — Есть инвалиды, которые годами не бывают на улице из-за того, что их некому сопровождать".

"Никто вас держать не будет"

По словам сотрудниц учреждения, после ЧП в "Сосновой усадьбе" побывала министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер и провела собрание.

"Она буквально кричала: мол, почему мы допустили вспышку дизентерии и не доложил ей об этом, — рассказывает Татьяна. — Но как мы можем прыгать через голову начальства? О том, что случилось, знало всё руководство интерната. А теперь Алексеева ушла, а наказывают нас, обычных трудяг. На наши жалобы Майстер отреагировала так: "Не нравится работать — увольняйтесь. Вас никто держать не будет".

В министерстве социальной политики Калининградской области утверждают, что за отсутствующих в штате сотрудников соцработники получают доплаты и им были полностью выплачены премии.

"На 24 марта в учреждении числились 44 социальных работника, — сообщили Клопс.Ru в министерстве. — Три места вакантны, за выполнение этих обязанностей назначается премия. Функции соцработников по уходу за постояльцами разделены: одни выполняют гигиенические процедуры, другие кормят. Оклад соцработника — 12 000 рублей, средняя зарплата с надбавками — 23 350 рулбей. Размер стимулирующих выплат устанавливает комиссия, определяя эффективность сотрудников по балльной системе".

По словам чиновников, Анжелика Майстер ответила на вопросы сотрудников и рассказала о причинах и последствиях вспышки. "Некоторые сотрудники из числа административно-хозяйственного персонала были лишены персональных коэффициентов, соцработников это не коснулось — им премия была выплачена в полном объёме", — сообщили в минсоце.

Окончательный ответ ждут от прокуратуры

В начале марта сотрудники "Сосновой усадьбы" написали коллективное обращение в прокуратуру и трудовую инспекцию. Они надеются, что в этих ведомствах выяснят, законно ли с ними поступили.

"Светлогорская межрайонная прокуратура проверяет информацию, изложенную в жалобе. Основная претензия сотрудников интерната заключается в том, что их лишили стимулирующих выплат и оставили работать на голом окладе. Результаты будут известны примерно 7–10 апреля", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Калининградской области Оксана Пономарёва.