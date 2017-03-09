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СК: смерти постояльцев дома престарелых "Сосновая усадьба" не связаны с вспышкой инфекции

19:05
  430 0
  • Фото Ольги Гончаровой
Фото Ольги Гончаровой
Смерть пожилих людей, умерших в феврале 2017 года в доме-интернате "Сосновая усадьба", не связана с произошедшей там вспышкой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Согласно результатам эпидемиологического расследования, причиной вспышки дизентерии стали грубые нарушения санитарного законодательства при организации питания пациентов. Лабораторные исследования подтвердили диагноз "Дизентерия Флекснера" у 31 человека.
 
"Кроме того, 06 февраля 2017 года, незадолго до поступления жалоб на состояние здоровья от проживающих в интернате лиц, зафиксирована смерть двух мужчин 67 и 93 лет, из числа проживавших в интернате, – говорится в сообщении ведомства. – Также через два дня после начала проверки сообщения о массовом отравлении в интернате, умерли две женщины 89 и 79 лет".
 
В рамках процессуальной проверки назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти указанных лиц. По сообщению судебно-медицинского эксперта, причинами смерти пожилых людей явились различные заболевания, не связанные с пищевыми отравлениями, зафиксированными в интернате «Сосновая усадьба» 07 февраля 2017 года.
 
Выявленные нарушения подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Материалы проверки будут переданы в отдел полиции по Пионерскому городскому округу МО МВД России "Светловский".
 
Напомним, 7 февраля 2017 года стало известно, что постояльцы дома-интерната для инвалидов в Пионерском массово заболели дизентерией. Как выяснилось позже, в интернате торговали блюдами, приготовленными на дому.
 

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