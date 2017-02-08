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В доме-интернате для инвалидов в Пионерском выявили дизентерию

Автор: Ольга Запивалова
07 февраля 201719:08
  1132 0
  • Фото Ольги Гончаровой
Фото Ольги Гончаровой
Сотрудники Роспотребндзора по Калининградской области установили, что постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в Пионерском заразились дизентерией. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель ведомства Елена Бабура.
 
По словам Елены Бабуры, она уже почти сутки находится в социальном учреждении – вместе с министром здравоохранения они выехали в Пионерск ночью, как только им доложили о ЧП. "Мы организовали эпидемиологическое расследование и внеплановую проверку в интернате, – рассказала Бабура. –  По предварительным данным, распространению инфекции способствовало несоблюдение установленных санитарных правил. Производить уборку помещений нужно в определенных режимах, последовательности, использовать специальные дезинфекционные средства и т.п. Эти нормы прописаны в санитарных требованиях, и они были нарушены".
 
По словам Елены Бабуры, распространение инфекции произошло контактно-бытовым путём – от больных к здоровым людям. Распространению инфекции способствовало то, что информация о групповой заболеваемости была передана в Роспотребндзор слишком поздно. «По нашим данным первые постояльцы интерната заболели в начале февраля, - говорит руководитель Роспотребнадзора. - Мы получили эту информацию спустя шесть дней. Следовательно, эпидмероприятия не были проведены своевременно».
 
Руководитель ведомства говорит, что лабораторные исследования продолжаются: проведены заборы проб воды, пищевых продуктов, смывы, обследован весь персонал учреждения и все, кто контактировал с больными. Организована дезинфекция отделений.
 
За контактными пациентами установлено медицинское наблюдение, организовано профилактическое лечение людей. "По завершению эпидемиологического расследования – примерно через 10 дней – все материалы будут переданы в следственные органы и в прокуратуру", – сообщила Елена Бабура.
 
В понедельник, 6 февраля, в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском произошла вспышка кишечной инфекции. Более 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 пожилых людей госпитализированы в инфекционную больницу Калининграда, двое из них находятся в реанимации. Директора интерната уволили.
 

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