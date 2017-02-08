Уволен директор дома престарелых в Пионерском, где скончались двое инвалидов

Приказ об увольнении директора дома престарелых "Сосновая усадьба", где скончались двое инвалидов, уже подписан. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова Валерия Родина.
Родина приводит слова замглавы правительства области по социальным вопросам Ильи Баринова, который рассказал, что власти региона в курсе сложившейся ситуации. В настоящий момент проводятся проверки для выяснения причин произошедшего.
"От себя хочу добавить, что это вопиющий случай, когда в социальном учреждении, которое имело всю необходимую инфраструктуру для создания комфортной и безопасной жизни пожилых людей, в том числе квалифицированный медицинский персонал, произошло массовое заболевание примитивной инфекцией, – рассказал Баринов. – В ближайшие дни мы дадим оценку действиям персонала «Сосновой усадьбы» и если будет установлен факт намеренного сокрытия информации или несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи, то я лично буду настаивать, чтобы виновные ответили по всей строгости закона".
Как отметил Баринов, в настоящий момент "Сосновая усадьба" не закрыта и продолжает работу в штатном режиме. Он выразил соболезнования семьям скончавшихся, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим.
Напомним, вспышка кишечной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" произошла
в понедельник, 6 февраля. За медицинской помощью обратились более 20 человек, 13 из которых госпитализированы.
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