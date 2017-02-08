Уволен директор дома престарелых в Пионерском, где скончались двое инвалидов

Приказ об увольнении директора дома престарелых "Сосновая усадьба", где скончались двое инвалидов, уже подписан. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова Валерия Родина.

Родина приводит слова замглавы правительства области по социальным вопросам Ильи Баринова, который рассказал, что власти региона в курсе сложившейся ситуации. В настоящий момент проводятся проверки для выяснения причин произошедшего.

"От себя хочу добавить, что это вопиющий случай, когда в социальном учреждении, которое имело всю необходимую инфраструктуру для создания комфортной и безопасной жизни пожилых людей, в том числе квалифицированный медицинский персонал, произошло массовое заболевание примитивной инфекцией, – рассказал Баринов. – В ближайшие дни мы дадим оценку действиям персонала «Сосновой усадьбы» и если будет установлен факт намеренного сокрытия информации или несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи, то я лично буду настаивать, чтобы виновные ответили по всей строгости закона".

Как отметил Баринов, в настоящий момент "Сосновая усадьба" не закрыта и продолжает работу в штатном режиме. Он выразил соболезнования семьям скончавшихся, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим.