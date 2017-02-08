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Уволен директор дома престарелых в Пионерском, где скончались двое инвалидов

07 февраля 201718:03
  3390 2
  • Фото Ольги Гончаровой
Фото Ольги Гончаровой
Приказ об увольнении директора дома престарелых "Сосновая усадьба", где скончались двое инвалидов, уже подписан. Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова Валерия Родина.
 
Родина приводит слова замглавы правительства области по социальным вопросам Ильи Баринова, который рассказал, что власти региона в курсе сложившейся ситуации. В настоящий момент проводятся проверки для выяснения причин произошедшего.
 
"От себя хочу добавить, что это вопиющий  случай, когда в социальном учреждении, которое имело всю необходимую инфраструктуру для создания комфортной и безопасной жизни пожилых людей, в том числе квалифицированный медицинский персонал,  произошло массовое заболевание примитивной инфекцией, – рассказал Баринов. –  В ближайшие дни мы дадим оценку действиям персонала «Сосновой усадьбы» и если будет установлен факт намеренного сокрытия информации или несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи, то я лично буду настаивать, чтобы виновные ответили по всей строгости закона".
 
Как отметил Баринов, в настоящий момент "Сосновая усадьба" не закрыта и продолжает работу в штатном режиме. Он выразил соболезнования семьям скончавшихся, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим. 
 
Напомним, вспышка кишечной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" произошла в понедельник, 6 февраля. За медицинской помощью обратились более 20 человек, 13 из которых госпитализированы.
 

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
07 февраля 201718:34
Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая усадьба»
Контактные данные:
Адрес: 238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, 14.
Директор Алексеева Ирина Олеговна
телефон: 8 (401-55) 2-54-60


А это не она раньше в Балтийске директором соцзащиты при Бондарчук работала?
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Igor Morozov
Igor Morozov #
07 февраля 201721:07
Этого и следовало ожидать. Тоже самое было там 15-20 лет назад: умирали люди. С этим боролись, а теперь опять перестали: забыли про шегеллу. В итоге наступили на старые грабли. Все медицину сокращаем.
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