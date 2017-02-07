В доме-интернате для инвалидов в Пионерском произошла вспышка кишечной инфекции, двое в реанимации

В доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском произошла вспышка кишечной инфекции. Более 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 пожилых людей госпитализировано в инфекционную больницу Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах Калининградской области.
Источник в медицинских кругах сообщил редакции, что ещё накануне вечером медперсонал "Сосновой усадьбы" вызвал восемь бригад скорой помощи из Калининграда для постояльцев дома-интерната. У немощных стариков были признаки кишечной инфекции. Часть пожилых людей пришлось доставить в инфекционную больницу Калининграда. Сегодня на пульт дежурного "03" из "Сосновой усадьбы" поступило ещё несколько вызовов. По данным источника, двое пожилых людей скончались, однако официально эта информация пока не подтверждена.
Фото с официального сайта "Сосновой усадьбы"
Информацию о вспышке инфекции в "Сосновой усадьбе" подтвердила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
"На сегодняшний момент 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 человек госпитализировано, — сообщила министр. — Сейчас в доме-интернате проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, по факту вспышки инфекции в отношении учреждения и его руководителя проводится проверка".
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням, заместитель главного врача ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" Игорь Иванов сообщил редакции, что на данный момент в инфекционную больницу Калининграда госпитализировано 13 постояльцев "Сосновой усадьбы" в возрасте от 69 до 87 лет, не исключено, что пациенты будут прибывать.
"Сегодня из 13 пациентов у 10 предварительный диагноз — "гастроэнтероколит неясной этиологии", у одного больного — под вопросом ОРВИ, ещё у одного — пневмония, и у последнего, тринадцатого пациента — под вопросом и пневмония, и энтероколит одновременно, — сообщил Клопс.Ru Игорь Иванов. — Двое больных находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести".
По словам медика, причиной вспышки гастроэнтероколита мог послужить любой возбудитель — вирус или бактерия, которые могли содержаться в испорченных или просроченных продуктах, источником инфицирования могли также стать сами работники учреждения; возможно, возбудитель находится в складских помещениях, где хранятся пищевые продукты.
Фото с официального сайта "Сосновой усадьбы"
"Сейчас с причинами заболевания разбираются министерство здравоохранения и Роспотребнадзор, сегодня ночью туда выехали руководители этих ведомств, — рассказал Клопс.Ru Игорь Иванов. — Больные к нам продолжают поступать, и мы массово вынуждены выписывать пациентов, которые шли на поправку, чтобы освобождать койко-места. Все пациенты "Сосновой усадьбы" — лежачие инвалиды, с этим связаны определённые трудности: им нужно менять памперсы, требуется особый уход. Для этого администрация интерната пообещала прислать нам двоих сотрудников и запас подгузников. От нашего медучреждения в дом-интернат выезжала доктор, которая осмотрела 50 больных, не исключено, что некоторых из них также придётся госпитализировать".
Руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура пока недоступна для комментариев: на телефонные звонки она не отвечает.
Директор ГБСУСО КО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" Ирина Алексеева сообщила по телефону, что она занята и ответить на вопросы журналиста сможет позже.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.