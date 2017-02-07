В доме-интернате для инвалидов в Пионерском произошла вспышка кишечной инфекции, двое в реанимации

В доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском произошла вспышка кишечной инфекции. Более 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 пожилых людей госпитализировано в инфекционную больницу Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах Калининградской области.



Источник в медицинских кругах сообщил редакции, что ещё накануне вечером медперсонал "Сосновой усадьбы" вызвал восемь бригад скорой помощи из Калининграда для постояльцев дома-интерната. У немощных стариков были признаки кишечной инфекции. Часть пожилых людей пришлось доставить в инфекционную больницу Калининграда. Сегодня на пульт дежурного "03" из "Сосновой усадьбы" поступило ещё несколько вызовов. По данным источника, двое пожилых людей скончались, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Фото с официального сайта "Сосновой усадьбы"



Информацию о вспышке инфекции в "Сосновой усадьбе" подтвердила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.



"На сегодняшний момент 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 человек госпитализировано, — сообщила министр. — Сейчас в доме-интернате проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, по факту вспышки инфекции в отношении учреждения и его руководителя проводится проверка".



Главный внештатный специалист по инфекционным болезням, заместитель главного врача ГБУЗ "Инфекционная больница Калининградской области" Игорь Иванов сообщил редакции, что на данный момент в инфекционную больницу Калининграда госпитализировано 13 постояльцев "Сосновой усадьбы" в возрасте от 69 до 87 лет, не исключено, что пациенты будут прибывать.



"Сегодня из 13 пациентов у 10 предварительный диагноз — "гастроэнтероколит неясной этиологии", у одного больного — под вопросом ОРВИ, ещё у одного — пневмония, и у последнего, тринадцатого пациента — под вопросом и пневмония, и энтероколит одновременно, — сообщил Клопс.Ru Игорь Иванов. — Двое больных находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести".



По словам медика, причиной вспышки гастроэнтероколита мог послужить любой возбудитель — вирус или бактерия, которые могли содержаться в испорченных или просроченных продуктах, источником инфицирования могли также стать сами работники учреждения; возможно, возбудитель находится в складских помещениях, где хранятся пищевые продукты.

Фото с официального сайта "Сосновой усадьбы"



"Сейчас с причинами заболевания разбираются министерство здравоохранения и Роспотребнадзор, сегодня ночью туда выехали руководители этих ведомств, — рассказал Клопс.Ru Игорь Иванов. — Больные к нам продолжают поступать, и мы массово вынуждены выписывать пациентов, которые шли на поправку, чтобы освобождать койко-места. Все пациенты "Сосновой усадьбы" — лежачие инвалиды, с этим связаны определённые трудности: им нужно менять памперсы, требуется особый уход. Для этого администрация интерната пообещала прислать нам двоих сотрудников и запас подгузников. От нашего медучреждения в дом-интернат выезжала доктор, которая осмотрела 50 больных, не исключено, что некоторых из них также придётся госпитализировать".



Руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура пока недоступна для комментариев: на телефонные звонки она не отвечает.



Директор ГБСУСО КО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" Ирина Алексеева сообщила по телефону, что она занята и ответить на вопросы журналиста сможет позже.