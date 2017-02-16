В интернате "Сосновая усадьба", где после вспышки дизентерии погибли люди, незаконно торговали домашней едой

В интернате для престарелых "Сосновая усадьба", где 32 постояльца заболели дизентерией, торговали блюдами, приготовленными на дому. Об этом Клопс.Ru сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
Как рассказала руководитель ведомства Елена Бабура, во время эпидемиологического расследования было установлено, что до вспышки дизентерии в этом учреждении торговала продуктами индивидуальный предприниматель. Сотрудники и постояльцы "Сосновой усадьбы" вспомнили, что она продавала не только кулинарные изделия и продукты в промышленной упаковке, но и самостоятельно расфасованные блюда без маркировки.
"В отношении предпринимателя возбудили дело по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов — Прим. ред.), — говорит Елена Бабура. — По её словам, она готовила на дому целый ассортимент: салаты, холодец, жареную рыбу, курицу, заливное и другие блюда, которые в дальнейшем реализовывала проживающим и сотрудникам социального учреждения. Ни сама ИП, ни её продавец не имели медкнижек, не проходили обследований и медосмотров. Торговую точку предприниматель закрыла сразу после того, как узнала о том, что наше управление начало расследование группового заболевания. Это не позволило нашим сотрудникам оперативно оценить качество и безопасность продаваемой скоропортящейся продукции".
По словам Елены Бабуры, предприниматель, готовивший дома еду, и её продавец сейчас проходят обследование на предмет кишечной инфекции или бактерионосительства.
В учреждении продолжается медицинское наблюдение за теми, кто подвергался риску заражения, помещения дезинфицируют, устраняют нарушения санитарного законодательства.
Как стало известно Роспотребнадзору, эпидемия началась в учреждении ещё в январе 2017 года, но официальные органы узнали о ней лишь 7 февраля. У 14 человек, проживающих в учреждении, были клинические проявления кишечной инфекции (повышение температуры, жидкий стул). Но заболевших — в нарушение закона — своевременно не изолировали, мероприятий по предотвращению распространения инфекции не проводили. По сути, сотрудники скрыли эпидемию.
Всего с 7 февраля 2017 года в "Сосновой усадьбе" обследовали 362 человека. На текущий момент общее число пострадавших по вспышке — 32 человека, в инфекционную больницу доставлено 22 заболевших с клиническими проявлениями кишечной инфекции, семеро носителей госпитализированы в Пионерскую городскую больницу. Среди персонала у двух человек подозревают наличие заболевания, их дополнительно обследуют.
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