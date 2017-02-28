Число умерших пенсионеров из "Сосновой усадьбы" выросло до пяти

Общее число умерших постояльцев дома-интерната для инвалидов и престарелых "Сосновая усадьба" в Пионерском после февральской вспышки кишечной инфекции составило пять человек. Об этом Клопс.Ru сообщила врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева.



"Количество умерших составило пять человек, причиной смерти явились хронические заболевания. По результатам вскрытия будут проведены вирусологические, бактериологические, серологические, гистологические исследования. О результатах вам будет сообщено дополнительно", — ответили на запрос Клопс.Ru в областном Минздраве.



В ведомстве отметили, что за весь период вспышки инфекции общее число пострадавших составило 32 человека. Все пациенты, имеющие клинические проявления гастроэнтероколита, переводились на стационарное лечение в областную инфекционную больницу. Кроме того, на стационарное лечение доставлялись пациенты с ОРВИ. В очаге заражения обследовали 362 человека.



"По состоянию на 21 февраля на стационарном лечении находятся 9 человек, их состояние удовлетворительное. Все госпитализированные пациенты получают необходимое лечение, им обеспечено проведение всего комплекса диагностических мероприятий", — отметили в Минздраве.