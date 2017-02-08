Двое инвалидов скончались во время вспышки кишечной инфекции в доме престарелых Пионерского

Светлогорская прокуратура проверяет дом престарелых, где началась вспышка кишечной инфекции. В ведомстве подтвердили, что за последние сутки в "Сосновой усадьбе" скончались два человека, но напрямую с заболеванием это не связывают. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Пономарёва.
"Одному из умерших мужчин 94 года, поэтому мы не можем утверждать, что его кончина была напрямую связана с инфекцией, — говорит представитель ведомства. — Причину смерти этих пожилых людей установит вскрытие".
Сейчас, по словам Оксаны Пономарёвой, в доме-интернате работает Светлогорский межрайонный прокурор, к проверке привлечены также сотрудники полиции, следственного управления, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Кроме того, на месте работают медицинские службы.
По итогам проверки будет дана оценка соблюдения закона об основах охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологических требований должностными лицами дома-интерната. Ход проверки взят на контроль прокуратурой области, виновные будут привлечены к ответственности.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском произошла
вспышка кишечной инфекции. Более 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 пожилых людей госпитализированы в инфекционную больницу Калининграда, двое из них находятся в реанимации.
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