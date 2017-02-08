СК проводит проверку по факту вспышки дизентерии и гибели постояльцев дома престарелых в Пионерском

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщения о массовом отравлении в доме-интернате "Сосновая усадьба" в Пионерском. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России и сотрудники Светлогорской межрайонной прокуратуры и Управления Роспотребнадзора области провели выезд в учреждение. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные сотрудниками дома престарелых.
Вспышка дизентерии в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском произошла
в понедельник, 6 февраля. Более 20 человек обратились за медицинской помощью, 13 пожилых людей госпитализированы в инфекционную больницу Калининграда, двое из них находятся в реанимации. Директора интерната уволили
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