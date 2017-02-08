СК проводит проверку по факту вспышки дизентерии и гибели постояльцев дома престарелых в Пионерском

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщения о массовом отравлении в доме-интернате "Сосновая усадьба" в Пионерском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России и сотрудники Светлогорской межрайонной прокуратуры и Управления Роспотребнадзора области провели выезд в учреждение. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные сотрудниками дома престарелых.