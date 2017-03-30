Калининградцы направят Алиханову петицию с требованием спасти от сноса 23 старинных дома в Зеленоградске

Жители Калининградской области составили в Сети петицию на имя врио губернатора региона Алиханова с просьбой повлиять на сохранение 23 зданий довоенной постройки в Зеленоградске, которые, по мнению людей, готовят к сносу. Петиция появилась на сайте Сhange.org и уже набрала более тысячи просмотров.



Администрацией Зеленоградска запланирован снос 23 довоенных зданий, признанных ею аварийными и не предназначенными для ремонта. Однако есть все основания полагать, что попавшие в "чёрный список" здания имеют признаки объектов культурного наследия и памятников истории и архитектуры, а их состояние вовсе не безнадёжно, как это пытаются представить чиновники из администрации. Известно, что предназначенные для сноса здания располагаются на территориях, привлекательных для застройки, а некоторые из них вообще в непосредственной близости от берега моря. Между тем каждое из предложенных к сносу зданий уникально и неповторимо, несёт в себе характерные черты уютной малоэтажной застройки, которая так привлекает гостей курортного города и стала визитной карточкой Зеленоградска", — считает автор петиции Алексей Петрушин.



В список попали 23 дома на улицах Московской, Володарского, Чкалова, Октябрьской, переулках 1-й Октябрьский, 2-й Октябрьский.

А будет ли снос?

Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде" , все 23 дома точно не снесут — часть из них восстановят. В этом журналистов заверил замглавы администрации Зеленоградска Руслан Андронов. По его словам, дома реконструируют и отреставрируют, после чего снова введут в эксплуатацию, но уже не как жилые.



Мнения самих жильцов по поводу последних событий разделились: часть желает получить новые квартиры, однако некоторые, например, недавно сделали ремонт и переезжать не хотят. Одна семья вообще приобрела квартиру в старинном доме в ипотеку.



Однако никто из жильцов не отрицает, что дома находятся в печальном состоянии, ведь ремонт не проводился десятилетиями. Однако жильцы предполагают, что все дома снесут, а на их месте появятся гостиницы.