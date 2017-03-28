Прокуратура освободила пожилую калининградку от взносов за капремонт

Пожилая калининградка, ветеран войны, через прокуратуру добилась права не платить взносы на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Дело рассматривалось в Московском районе, где заявительница живёт с супругом в отдельной благоустроенной квартире, являясь единоличным собственником жилплощади. Женщина — ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла). Кроме того, ей 86 лет.



Законом Калининградской области установлено, что пенсионерам, которые достигли 70 лет, взносы на капремонт компенсируются в размере 50%, а тем, кто старше восьмидесяти лет, — в размере 100%. Однако, вопреки требованиям законодательства, женщине весь 2016 год приходили платёжки, в которых требовалось оплатить половину суммы взносов на капремонт.



Защищая жилищные и социальные права пожилой женщины, прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать Центр социальной поддержки населения произвести перерасчёт и компенсировать заявительнице взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере 100%.



По результатам судебного рассмотрения гражданского дела суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение в законную силу не вступило.



Правительство калининградской области Правительство калининградской области планирует выделить более 45 млн рублей в качестве софинансирования расходов городских властей на капитальный ремонт, выполненный в многоквартирных домах. Субсидии областного бюджета будут распределены на возмещение части расходов за уже проведённый капитальный ремонт в домах, собственники квартир в которых брали кредиты.