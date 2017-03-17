Власти Калининградской области планируют выделить 45 млн рублей на компенсации за капремонт
Правительство калининградской области планирует выделить более 45 млн рублей в качестве софинансирования расходов городских властей на капитальный ремонт, выполненный в многоквартирных домах. Соответствующий проект постановления размещён
на официальном сайте кабмина.
Субсидии областного бюджета будут распределены на возмещение части расходов за уже проведённый капитальный ремонт в домах, собственники квартир в которых брали кредиты.
Больше всего средств предлагается выделить Калининграду (боле 30 млн рублей). Более 10 млн рублей из областного бюджета могут выделить Черняховску.
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