Прокуратура компенсировала пожилой калининградке взносы за капремонт

Пожилая калининградка, ветеран войны, через прокуратуру добилась права не платить взносы на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело рассматривалось в Московском районе, где заявительница живёт с супругом в отдельной благоустроенной квартире, являясь единоличным собственником жилплощади. Женщина — ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла). Кроме того, ей 86 лет.
Законом Калининградской области установлено, что пенсионерам, которые достигли 70 лет, взносы на капремонт компенсируются в размере 50%, а тем, кто старше восьмидесяти лет, — в размере 100%. Однако, вопреки требованиям законодательства, женщине весь 2016 год приходили платёжки, в которых требовалось оплатить половину суммы взносов на капремонт.
Защищая жилищные и социальные права пожилой женщины, прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать Центр социальной поддержки населения произвести перерасчёт и компенсировать заявительнице взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере 100%.
По результатам судебного рассмотрения гражданского дела суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение в законную силу не вступило.
Правительство калининградской области планирует выделить более 45 млн рублей
в качестве софинансирования расходов городских властей на капитальный ремонт, выполненный в многоквартирных домах. Субсидии областного бюджета будут распределены на возмещение части расходов за уже проведённый капитальный ремонт в домах, собственники квартир в которых брали кредиты.
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