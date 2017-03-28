ОНФ: проблемы в медицине Калининградской области очевидны для пациентов и медиков

Проблемы в сфере здравоохранения носят системный характер, и очевидны не только для медиков, но и для пациентов. Такое мнение высказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" Татьяна Задоркина, комментируя кадровые перестановки в калининградском минздраве.
"В конце прошлого года от ОНФ были направлены в адрес губернатора общественные предложения, направленные на улучшение здравоохранения в регионе и мы рады, что он их поддерживает, – заявила Задоркина. – Нам импонирует искреннее желание Антона Алиханова навести порядок в этой сфере. Перемены нужны во всём – от онкологической службы до очередей в поликлиниках и повышения эффективности системы закупок препаратов и оборудования. Надо оперативно устранять проблему нехватки медицинских кадров".
Напомним, 27 марта стало известно
о том, что врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева покидает свой пост. Сиглаева подтвердила информацию
, добавив, что уход с должности стал совместным решением её и руководства. Как стало известно
из источников, знакомых с ситуацией, минздрав Калининградской области может возглавить главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. Клопс.Ru вспомнил
, чем за годы своей работы в региональном минздраве запомнилась Людмила Сиглаева.
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