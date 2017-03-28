Источник: Минздрав Калининградской области возглавит главный внештатный онколог Кравченко

Минздрав Калининградской области может возглавить главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В региональном правительстве пока не прокомментировали эти данные. Покидающая должность Людмила Сиглаева тоже не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, кто будет назначен по пост врио министра. "К сожалению, в этом вопросе я не могу вам помочь", — сказала она.



Ранее стало известно, что Ранее стало известно, что глава регионального минздрава уходит с должности . Она сообщила, что систему должен возглавить человек, который сможет исправить все системные недоработки".