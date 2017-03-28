Источник: Минздрав Калининградской области возглавит главный внештатный онколог Кравченко
Александр Кравченко
Скриншот видеозаписи с сайте Yotube.com
Минздрав Калининградской области может возглавить главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В региональном правительстве пока не прокомментировали эти данные. Покидающая должность Людмила Сиглаева тоже не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, кто будет назначен по пост врио министра. "К сожалению, в этом вопросе я не могу вам помочь", — сказала она.
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