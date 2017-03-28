"Назрели перемены": Алиханов о кадровых перестановках в региональном минздраве

Антон Алиханов прокомментировал кадровые перестановки в региональном минздраве, заявив, что в сфере здравоохранения назрели перемены. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина
"Я предметно разбирался в проблемах калининградского здравоохранения более полугода, – говорится в заявлении Алиханова. – После многочисленных попыток движения в прежней кадровой системе координат могу констатировать: назрели перемены. Калининградцы заслуживают лучшего здравоохранения. Без обновления в региональном Минздраве и корпусе главных врачей у нас этого не получится".
Напомним, 27 марта стало известно
о том, что врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева покидает свой пост. Сиглаева подтвердила информацию
, добавив, что уход с должности стал совместным решением её и руководства. Как стало известно
из источников, знакомых с ситуацией, минздрав Калининградской области может возглавить главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. Клопс.Ru вспомнил
, чем за годы своей работы в региональном минздраве запомнилась Людмила Сиглаева.
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