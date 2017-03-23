"Загар держится месяцами": Ростуризм готов помочь Калининграду в развитии пляжей

Федеральное агентство по туризму готово помочь регионам в развитии пляжей в рамках поручений президента по вопросам развития пляжных территорий. Как сообщает "РИА Новости"
, об этом заявила начальник управления государственных турпроектов и безопасности туризма Светлана Сергеева.
"То, что президент РФ дал поручения по развитию пляжных территорий – это очень важно, – рассказала Сергеева. – Российская акватория позволяет иметь гораздо большую территорию пляжей, которую можно использовать для отдыха. В нашей стране есть потенциал, который нужно развивать".
Она пояснила, что необходимость максимального использования собственных территорий связана с холодным климатом страны. Сергеева также напомнила, что в России есть немало пляжных курортов помимо Крыма и Сочи.
"Например, в Калининградской области, – рассказала Сергеева. – Там хоть и не продолжительный летний период, но отдыхающие получают на Балтийском море уникальный загар, который держится месяцами. Кроме того, в России есть прекрасные пляжи не только на морях, но и на реках, озерах и других водоемах, которые обязательно нужно использовать".
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