Янтарный планирует расширять на 2 км территорию пляжа, отмеченного "Голубым флагом"

К лету 2017 года в Янтарном планируется на два километра расширить территорию пляжа, отмеченного "Голубым флагом". Об этом во время пресс-конференции ТАСС заявил врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 13 марта.



"Мы заложили средства в этом году, чтобы в Янтарном существенно расширить эту территорию — на 2 км. Это знаковый для нас проект. Нужно уделять внимание строительству гостиниц, потому что тот интерес, который есть у российских туристов к Янтарному, мы не можем удовлетворить за счёт номерного фонда", — заявил Антон Алиханов.



Глава региона напомнил, что в приморских муниципалитетах будет действовать программа развития и содержания пляжей.



Напомним: в прошлом году Напомним: в прошлом году пляж в Янтарном был отмечен "Голубым флагом" . Эту международную награду получают места для отдыха, которые признаны безопасными и пригодными для купания.