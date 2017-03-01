В Светлогорске к лету появятся новые парковые беседки и фонари, а пляж обещают лучше очищать от жуков

Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский рассказал, как город встретит пляжный сезон, который откроется уже через три месяца. Интервью глава муниципалитета дал официальному сайту Светлогорского муниципального района.

Изменения в Лиственничном парке

К лету 2017 года в главном парке Светлогорска пройдёт реконструкция.



"Реконструкцию Лиственничного парка нам удалось включить в губернаторскую программу конкретных дел. Объект будет профинансирован из двух источников: три миллиона рублей выделяет региональный бюджет, еще один миллион рублей — бюджет Светлогорского района", — рассказал Ковальский.



По словам градоначальника, в парке появятся современное освещение и новые беседки.



То, что есть сейчас, это, без преувеличения, прошлый век. Надо установить современное, отвечающее всем нынешним требованиям осветительное оборудование. При этом мы хотим сделать так, чтобы в парке не осталось "темных" углов", — обещает Ковальский.



Что касается устаревших беседок, то на их месте появятся новые — из кованого железа — стильные и достаточно удобные для отдыхающих. Изменения коснутся и других малых архитектурных форм: скамеек, урн. Они не должны "выпадать" из общего ансамбля парка, считают в администрации.



На втором этапе реконструкции в парке хотят заменить тротуарную плитку. Но на это будет нужно дополнительное финансирование.

Борьба с майскими жуками

После того как все калининградские пляжи прошлым летом оказались завалены разлагающимися павшими жуками , в Светлогорске решили закупить трактор с навесным оборудованием для уборки побережья. На это будет выделено 2 миллиона рублей.

Майские жуки на пляже в Зеленоградске. Фото Владимира Гудовича



"В настоящее время наше коммерческое предложение отправлено в министерство по туризму регионального правительства, где всё тщательно проверят, и по окончании этой процедуры можно будет рассматривать варианты покупки. Очень рассчитываем на то, что уже к лету эта спецтехника поступит в Светлогорск", — отметил Ковальский.

Планы по озеленению

Светлогорск станет зеленее, утверждает градоначальник.

Фото с сайта svetlogorsk39.ru

Практически ежегодно на территории района мы высаживаем новые деревья, в том же парке "Времена года". Они настолько органично вписываются в ландшафт, что становятся "незаметными". В нынешнем году мы решили несколько изменить прежний подход: будем закупать деревья достаточно редких пород с большей продолжительностью жизни. К примеру, красный клен. Чаще всего он встречается в Канаде, поэтому некоторые называют его канадским. Это исключительно красивое растение, особенно в осенний период", — говорит Ковальский.



В общей сложности на приобретение саженцев и их посадку предстоит выделить порядка 2,5 млн рублей.