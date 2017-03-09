В Зеленоградске разработали новые эскизы зонтиков и пляжных кабинок для переодевания (фото)
Фото с сайта zelenogradsk.com
На пляже Зеленоградска появятся новые зонтики и кабинки для переодевания. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
На сайте размещён эскиз новинок. Они будут сделаны в виде частых решёток синего и зелёного цвета. В основании кабинки предусмотрено деревянное покрытие.
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