В Зеленоградске разработали новые эскизы зонтиков и пляжных кабинок для переодевания (фото)

На пляже Зеленоградска появятся новые зонтики и кабинки для переодевания. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.



На сайте размещён эскиз новинок. Они будут сделаны в виде частых решёток синего и зелёного цвета. В основании кабинки предусмотрено деревянное покрытие.