В администрации Зеленоградска рассказали, когда вернут тренажёры на променад
Уличные тренажёры, которые пропали с променада Зеленоградска около двух недель назад, вернутся на набережную во вторник, 7 марта. Об этом Клопс.Ru сообщил заместитель главы администрации города Руслан Андронов.
"Сегодня собирались устанавливать, но погода помешала. Их нужно по теплу монтировать. Но если завтра погода не исправится, придётся устанавливать так", — отметил Андронов.
Пока что на месте, с которого демонтировали тренажёры, торчат штырьки с болтами. Это фото прислали Клопс.Ru читатели, обеспокоенные тем, что об выступающие части на променаде могут пораниться дети.
Фото читателя Клопс.Ru
В администрации Зеленоградска отметили, что тренажёрный комплекс нужно было ремонтировать из-за постоянного использования и воздействия агрессивной приморской среды. Как только обновлённые тренажёры вернутся на привычное место, на ремонт отправят конструкции с променада в районе пирса.
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