В Янтарном очистили от песка променад после зимних ураганов (фото)
Фото со страницы Алексея Заливатского
"Зима закончилась. Начинаем подготовку к туристическому сезону. Откопали променад. Объём убранного с променада песка можно оценить по искусственным дюнам справа. Может, кому песочку? Чистенький, морской. Самовывоз. Недорого", — шутит Заливатский.
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