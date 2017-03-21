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Сделали только лицевой фасад: Фонд капремонта не принял дом на ул. Комсомольской в Калининграде

15:31
  463 0
Фото со страницы Оксаны Астаховой в Facebook
3 фото
Комиссия Фонда Капремонта не приняла работу у подрядчика, который занимался облагораживанием здания на ул. Комсомольской, 15 в Калининграде. Об этом на своей странице в Facebook написала глава фонда Оксана Астахова.
 

"Приёмка не состоялась, поскольку к работе подрядчика имеются существенные замечания: лицевая часть дома выполнена хорошо, однако боковые и задний фасады необходимо привести в порядок", — отметила Астахова.

Многоквартирный дом является памятником архитектуры, включённым в краткосрочный план с ремонтом фасада. Кроме того, на этой неделе в Калининграде приступили к капремонту домов на ул. Тамбовской, Нарвской и в пер. Ялтинском. 

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