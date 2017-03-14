В минтуризма рассказали, как изменятся цены в калининградских гостиницах во время ЧМ-2018

Стоимость проживания в калининградских отелях и гостиницах во время чемпионата мира по футболу 2018 года существенно не изменится по сравнению с установленными сейчас ценами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление врио министра туризма области Андрея Ермака.



"Понятно, что цены на чемпионат мира — они зарегулированы, но они сильно отличаться не будут, особенно в тех отелях, которые подписали соответствующие соглашения", — заявил Ермак.



По словам врио министра туризма, сейчас за одноместный номер в трёхзвёздочной калининградской гостинице нужно отдать 2,8 тысячи рублей в сутки. Двухместный стоит около 3,4 тысячи рублей.



При этом, по мнению врио министра, соотношение цены и качества предоставляемых услуг в отелях Калининграда очень хорошее.



"Могу сказать, что по соотношению цены и качества Калининград, наверное, одно из лучших предложений на рынке на сегодняшний момент с точки зрения размещения, это однозначно. Опять же не случайно калининградские отели попали в рейтинг Trivago и заняли там девятое место в мире — соответственно, первое в России", — заявил Ермак.

По мнению чиновника, туристов привлекают небольшие размеры калининградских гостиниц и "домашняя атмосфера". В Калининградской области туристов готовы принять более 200 отелей и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить около 15 тысяч мест. По данным областных властей, номерной фонд классифицированных мест размещения позволяет региону ежегодно принимать до 2,3 млн туристов. К ЧМ-2018 к существующему фонду добавятся ещё 600 номеров.