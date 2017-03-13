Ермак: есть идея запустить туристический поезд от Светлогорска до Отрадного
Андрей Ермак. Фото из архива Клопс.Ru
Региональные власти рассматривают возможность создания в посёлке Отрадное центра туристического притяжения. Как рассказал во время пресс-конференции в ТАСС врио министра туризма и культуры Андрей Ермак, в посёлке неподалёку от Светлогорска есть три "точки притяжения": музей Брахерта, ручей Георгенсвальде и водонапорная башня.
"Была идея: запустить туристической поезд от Светлогорска до Отрадного и назад, используя частично сохранившуюся железную дорогу. Есть проект по переформатированию башни в музей скульптуры, поскольку Брахерт был известным скульптором. Рассматриваются предложения и по созданию парка скульптуры под открытым небом", — пояснил Ермак.
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