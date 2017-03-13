Минтуризма разработало маршрут "Места для поцелуев" в Калининградской области
В Калининградской области разработаны специальные маршруты к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС заявил глава министерства культуры и туризма региона Андрей Ермак.
Помимо маршрутов для болельщиков, есть также специальные — для туристов. "Могут заняться янтарным шопингом, есть маршрут "Места для поцелуев" — на карте отмечены места, где лучше всего получаются селфи в момент поцелуев. Мы его сами протестировали", — подчеркнул Андрей Ермак.
Глава регионального минтуризма отметил, что в этом году также планируется провести калининградскую неделю футбола в преддверии чемпионата мира.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.