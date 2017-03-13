Минтуризма разработало маршрут "Места для поцелуев" в Калининградской области

В Калининградской области разработаны специальные маршруты к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС заявил глава министерства культуры и туризма региона Андрей Ермак.



Помимо маршрутов для болельщиков, есть также специальные — для туристов. "Могут заняться янтарным шопингом, есть маршрут "Места для поцелуев" — на карте отмечены места, где лучше всего получаются селфи в момент поцелуев. Мы его сами протестировали", — подчеркнул Андрей Ермак.



Глава регионального минтуризма отметил, что в этом году также планируется провести калининградскую неделю футбола в преддверии чемпионата мира.