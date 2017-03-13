До и после: Фонд капремонта показал результаты работы с разрушенными немецкими домами

Фото со страницы Оксаны Астаховой в "Фейсбуке"

В региональном Фонде капремонта показали фото успешных работ со старыми разрушенными фасадами. Фото разместила на своей странице глава фонда Оксана Астахова.



По её словам, более 70% жилфонда в Калининградской области — довоенной постройки.



"Проведение капремонта в таких домах направлено не только на увеличение срока эксплуатации основных конструктивов зданий, но и на сохранение уникальных архитектурных особенностей: барельефов, карнизов, колонн, балясин и прочего. К ремонту старинных домов подходим с особой тщательностью, ведь в основном конструктивные элементы этих зданий находятся в запущенном состоянии", — посетовали в фонде.



В 2016 году в рамках программы капремонта было отремонтировано порядка 30 домов — памятников архитектуры, в этом году новый облик получит более 40 объектов культурного наследия.



На прошлой неделе жильцы 505 калининградских домов На прошлой неделе жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, который проведут в 2018 году. Всего по программе капитального ремонта в этом году будет отремонтировано почти 600 многоквартирных домов, 43 из них — памятники архитектуры.