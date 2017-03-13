В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
13 марта 2017 г. 18:54
62 455 пользователей
за 24 часа на сайте
58.94 -0.06
Курс ММВБ на 13 марта 2017, 18:00
62.92 -0.16
Курс ММВБ на 13 марта 2017, 18:00
14.55 -0.02
Курс ЦБ на 14 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

До и после: Фонд капремонта показал результаты работы с разрушенными немецкими домами

16:04
  1655 1
  • Фото со страницы Оксаны Астаховой в "Фейсбуке"
Фото со страницы Оксаны Астаховой в "Фейсбуке"
В региональном Фонде капремонта показали фото успешных работ со старыми разрушенными фасадами. Фото разместила на своей странице глава фонда Оксана Астахова.

По её словам, более 70% жилфонда в Калининградской области — довоенной постройки.
 

"Проведение капремонта в таких домах направлено не только на увеличение срока эксплуатации основных конструктивов зданий, но и на сохранение уникальных архитектурных особенностей: барельефов, карнизов, колонн, балясин и прочего. К ремонту старинных домов подходим с особой тщательностью, ведь в основном конструктивные элементы этих зданий находятся в запущенном состоянии", — посетовали в фонде.
 

В 2016 году в рамках программы капремонта было отремонтировано порядка 30 домов — памятников архитектуры, в этом году новый облик получит более 40 объектов культурного наследия.
 

На прошлой неделе жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, который проведут в 2018 году. Всего по программе капитального ремонта в этом году будет отремонтировано почти 600 многоквартирных домов, 43 из них — памятники архитектуры.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Иван Иванович
Иван Иванович #
16:16
Элементы декора ("лепнины") вокруг окон не соответствуют эскизви, или отсутствуют вообще. Сделано по российской технологии "И так сойдет"...
И ни у кого не хватает ума заставить строителей доделать как нужно. Дешевка везде...
Ответить Цитировать

Новости по теме Капремонт домов

Фото новости
Жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, запланированном на 2018 год
10 марта 201712:05
  1775 0
Фото новости
В Калининграде приступили к капремонту дома-памятника архитектуры на ул. Димитрова
07 марта 201714:30
  1748 0
Фото новости
В Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года
06 марта 201716:03
  2267 2

Главные темы дня

"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
18:00
  1190 1
"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
В Калининграде на ул. Невского провалился тротуар (фото)
Фото горячей новости
14:57
  2930 1
Игорь Маковский: Энергетики создают условия для привлечения инвестиций в регион
Фото горячей новости
13:29
  709
Полиция объявила в розыск водителя, который сбил на ул. Горького ребёнка и уехал
Фото горячей новости
13:02
  3362 0
От нейрона к миллиону: в БФУ им.Канта стартует обучение по уникальной программе
Фото горячей новости
13:00
  1035

Лента новостей

Картинка
В Калининградской области задержали копателей янтаря на внедорожниках с мотопомпами (видео)
18:53
  1 0
Картинка
Конституционный суд разрешил требовать с виновников ДТП дополнительную компенсацию
18:27
  161 0
Картинка
Калининград перед выбором: достраивать объекты к ЧМ-2018 или строить онкоцентр
18:26
  231 1
Картинка
Баринов: у госслужащих в Калининградской области часто присутствует конфликт интересов
18:09
  374 1

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  5964 3
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  2218 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo