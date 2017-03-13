До и после: Фонд капремонта показал результаты работы с разрушенными немецкими домами
Фото со страницы Оксаны Астаховой в "Фейсбуке"
В региональном Фонде капремонта показали фото успешных работ со старыми разрушенными фасадами. Фото разместила на своей странице глава фонда Оксана Астахова.
По её словам, более 70% жилфонда в Калининградской области — довоенной постройки.
"Проведение капремонта в таких домах направлено не только на увеличение срока эксплуатации основных конструктивов зданий, но и на сохранение уникальных архитектурных особенностей: барельефов, карнизов, колонн, балясин и прочего. К ремонту старинных домов подходим с особой тщательностью, ведь в основном конструктивные элементы этих зданий находятся в запущенном состоянии", — посетовали в фонде.
В 2016 году в рамках программы капремонта было отремонтировано порядка 30 домов — памятников архитектуры, в этом году новый облик получит более 40 объектов культурного наследия.
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