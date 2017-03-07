В Калининграде приступили к капремонту дома-памятника архитектуры на ул. Димитрова

В Калининграде приступили к капитальному ремонту двух домов — на ул. Димитрова и ул. К. Маркса. Об этом сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.



Дом на Димитрова, 51 — памятник архитектуры. К 1 мая он получит новый красивый облик.



На днях подрядчик завезёт на объект материалы, установит леса и начнёт приводить в порядок фасад. Работы в полном объёме планируется выполнить к 1 мая", — написала на своей странице в "Фейсбуке" глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.



Второй дом находится по адресу ул. Карла Маркса, 1. Жилой дом был построен в начале XX века, в региональную программу попал на 2017 год с ремонтом крыши.



Подрядчик начал работы на объекте месяц назад. На текущий момент кровля уже накрыта изоляционной плёнкой, выполнена обрешётка, заменены сгнившие стропила и балки. Через две недели после того, как подрядчик установит водосточные желоба и накроет конструкцию металлочерепицей, состоится приёмка выполненных работ", — рассказала Астахова.



В этом году по программе капитального ремонта планируется отремонтировать порядка 600 жилых домов, из них 43 являются объектами культурного наследия. Накануне в Калининграде В этом году по программе капитального ремонта планируется отремонтировать порядка 600 жилых домов, из них 43 являются объектами культурного наследия. Накануне в Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года.