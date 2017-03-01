Житель Кирова сдаёт своих котов в аренду за 600 рублей в час

В городе Кирове (Кировская область) появился сервис для любителей котов — пушистых четвероногих можно арендовать на некоторое время. Об этом пишет "Интерфакс".



Объявление об услуге для кировчан "Кот на час" появилось в интернете. По словам автора, аренда кошки поможет кировчанам снять стресс и решить, стоит ли заводить хвостатого питомца на постоянной основе.



"Бизнесмен" пока сдаёт в аренду трёх своих котов, которые "прошли испытания на добровольцах и показали себя как контактные и доброжелательные". "Рабочий день" одного кота не будет превышать трёх часов, чтобы он не уставал от знакомства с новыми людьми. Перечень услуг оговаривается индивидуально с каждым клиентом, такса — от 300 до 600 рублей в час.



Владелец животных собирается стать индивидуальным предпринимателем и пополнить "штат" новыми котами.



Напомним: 1 марта отмечают День кошек. Кстати, сотрудники калининградского ботсада Напомним: 1 марта отмечают День кошек. Кстати, сотрудники калининградского ботсада расскажут о способностях кошек в воскресенье, 5 марта. Дело в том, что в ботсаду уже несколько лет усердно трудится пара кошек. Им положено ловить и отпугивать грызунов на обширной территории, оберегать собранные семена от мышей.