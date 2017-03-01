Житель Кирова сдаёт своих котов в аренду за 600 рублей в час
В городе Кирове (Кировская область) появился сервис для любителей котов — пушистых четвероногих можно арендовать на некоторое время. Об этом пишет "Интерфакс".
Объявление об услуге для кировчан "Кот на час" появилось в интернете. По словам автора, аренда кошки поможет кировчанам снять стресс и решить, стоит ли заводить хвостатого питомца на постоянной основе.
"Бизнесмен" пока сдаёт в аренду трёх своих котов, которые "прошли испытания на добровольцах и показали себя как контактные и доброжелательные". "Рабочий день" одного кота не будет превышать трёх часов, чтобы он не уставал от знакомства с новыми людьми. Перечень услуг оговаривается индивидуально с каждым клиентом, такса — от 300 до 600 рублей в час.
Владелец животных собирается стать индивидуальным предпринимателем и пополнить "штат" новыми котами.
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