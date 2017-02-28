Сотрудники калининградского ботсада расскажут о способностях кошек
Ботанический сад БФУ им. И. Канта организует акцию в честь Всемирного дня кошек. Об этом сообщает пресс-служба ботсада.
Хотя день кошек отмечается 1 марта, День учёных котов в ботаническом саду пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 марта, в 12:00. В этот день в саду состоится знакомство с пушистыми охотниками и представителями всевозможных пород семейства кошачьих, которых принесут владельцы. Калининградские фелинологи расскажут об особенностях поведения, экстерьера и невероятных способностях кошек.
"К этому своеобразному празднику не случайно присоединился ботанический сад: здесь уже несколько лет усердно трудится пара кошек, — рассказали в пресс-службе. — Многие слышали о штатных котах-сторожах в картинных галереях, музеях. Уберечь произведения искусства от мышей — задача непростая, но коты с ней справляются. У четвероногих сотрудников сада работа не менее ответственная. Им положено ловить и отпугивать грызунов на обширной территории, оберегать собранные семена от мышей".
Пушистый "сотрудник" ботсада. Фото пресс-службы
Как живут и работают местные кошки — 5 марта расскажут сотрудники ботанического сада.
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