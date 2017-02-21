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Главная Новости Общество

В Калининграде приставы арестовали 75 автомобилей за шесть дней

Автор: Константин Сериков
19:14
  1138 1
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Судебные приставы в Калининграде за шесть дней активных рейдов арестовали 75 автомобилей должников по различным видам налогов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
 
Широкомасштабная акция «Казна» по выявлению должников по транспортному налогу началась в Калининграде в среду, 15 февраля. Всего судебными приставами с использованием программных комплексов «Автомобиль» и «Мобильный розыск» было выявлено и арестовано 75 машин должников на сумму более 31 млн. рублей. Среди арестованных приставами автомобилей — "Фольксваген Туарег", БМВ X5, "Тойота Ленд Крузер 200", "Мерседес-C200, "Ниссан Навара" и другие.
 
 
Кроме того, должниками были погашены долги на общую сумму более 1 млн. рублей. Рейды судебных приставов продолжатся до конца года и не только по должникам по транспортному налогу.
 
Автомобилисты в социальных сетях активно обсуждают рейды приставов. Некоторых пугают люди с автоматами на общественных стоянках. Однако, некоторые должники умудряются нападать на людей в погонах.
 
 
Задержать машину должника приставы могут за долг даже в 3 тысячи рублей. При этом отмечено, что владельцы дорогих автомобилей чаще других водителей не платят транспортный налог.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Даша Канова
Даша Канова #
19:50
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