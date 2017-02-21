В Калининграде приставы арестовали 75 автомобилей за шесть дней

Судебные приставы в Калининграде за шесть дней активных рейдов арестовали 75 автомобилей должников по различным видам налогов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Широкомасштабная акция «Казна» по выявлению должников по транспортному налогу началась в Калининграде в среду, 15 февраля. Всего судебными приставами с использованием программных комплексов «Автомобиль» и «Мобильный розыск» было выявлено и арестовано 75 машин должников на сумму более 31 млн. рублей. Среди арестованных приставами автомобилей — "Фольксваген Туарег", БМВ X5, "Тойота Ленд Крузер 200", "Мерседес-C200, "Ниссан Навара" и другие.

Кроме того, должниками были погашены долги на общую сумму более 1 млн. рублей. Рейды судебных приставов продолжатся до конца года и не только по должникам по транспортному налогу.

Автомобилисты в социальных сетях активно обсуждают рейды приставов. Некоторых пугают люди с автоматами на общественных стоянках. Однако, некоторые должники умудряются нападать на людей в погонах.