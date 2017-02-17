Приставы арестовывают машины калининградцев за долги по транспортному налогу от трёх тысяч рублей

В Калининграде судебные приставы арестовывают автомобили за долги по транспортному налогу. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщил глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Павел Буренков.



За несколько дней приставы уже арестовали 30 автомобилей. Долги по транспортному налогу у владельцев этих машин составляли более трёх тыс. рублей. По словам Буренкова, сейчас в Калининграде проводится массовый рейд по выявлению неплательщиков транспортного налога.

Мобильные бригады выезжают на стоянки и по номерам выявляют должников. Далее машину нарушителей погружают на эвакуатор и везут на штрафстоянку", — сказал глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По словам Буренкова, некоторые автомобилисты погашают долги на месте. Совсем недавно один из должников для предотвращения ареста привёз на место 150 тысяч рублей наличными.



Во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области в конце прошлого года Во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области в конце прошлого года стало известно, что самую большую часть долгов региона по налогам составляет транспортный. Врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов сказал, что задолженность по транспортному налогу составляет 40% от общего долга. Самый большой долг по этому виду сбора у Калининграда — более 927 млн рублей. Общая задолженность региона по транспортному налогу — более миллиарда рублей.

В правительстве решили перечислять в муниципалитеты 20% от собранных налогов в том случае, если они погасят на 30% долги по транспортному налогу.