Правительство Калининградской области: 40% региональных долгов по налогам составляет транспортный

В пятницу, 23 декабря, во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области стало известно, что самую большую часть долгов региона по налогам составляет транспортный. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов.



Врио вице-премьера сказал, что задолженность по транспортному налогу составляет 40% от общего долга. Самая большая задолженность по этому виду налога у Калининграда — она составляет более 927 млн рублей. Общая задолженность региона по транспортному налогу — более миллиарда рублей.



Батанов отметил, что 90% должников являются физическими лицами.



Врио председателя правительства предложил перечислять в муниципалитеты 20% от собранных налогов в том случае, если они погасят на 30% долги по транспортному налогу. С этим предложением согласился врио губернатора Антон Алиханов.