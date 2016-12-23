Правительство Калининградской области: 40% региональных долгов по налогам составляет транспортный
В пятницу, 23 декабря, во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области стало известно, что самую большую часть долгов региона по налогам составляет транспортный. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Эдуард Батанов.
Врио вице-премьера сказал, что задолженность по транспортному налогу составляет 40% от общего долга. Самая большая задолженность по этому виду налога у Калининграда — она составляет более 927 млн рублей. Общая задолженность региона по транспортному налогу — более миллиарда рублей.
Батанов отметил, что 90% должников являются физическими лицами.
Врио председателя правительства предложил перечислять в муниципалитеты 20% от собранных налогов в том случае, если они погасят на 30% долги по транспортному налогу. С этим предложением согласился врио губернатора Антон Алиханов.
Ранее глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский сообщал
, что региональное министерство финансов заставляет муниципальные власти снижать уровень задолженности по транспортному налогу. Он отмечал, что у муниципалитетов нет необходимых для этого рычагов воздействия на судебных приставов, в чьи обязанности входит сбор задолженностей.
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