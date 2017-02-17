Приставы: Владельцы дорогих автомобилей чаще других водителей не платят транспортный налог
Владельцы дорогих автомобилей платят транспортный налог реже, нежели обладатели бюджетных машин. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщил глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Павел Буренков.
Как показывает практика, владельцы дорогих автомобилей платят менее охотно транспортный налог — не знаю, с чем это связано. То ли с чувством собственной безнаказанности и исключительности… Но не со сложной финансовой ситуацией, — предположил Буренков.
По его словам, несколько дней назад владелец внедорожника "Тойота Ленд Крузер", чтобы избежать ареста автомобиля, заплатил наличными 150 тысяч рублей долга.
В последние несколько дней судебные приставы активно работают на различных парковках города, где вычисляют должников по оплате транспортного налога. Если должника нет рядом с автомобилем, то движимое имущество забирают на штрафстоянку. Там машина хранится бесплатно, но за процесс эвакуации должнику предстоит заплатить 2 500 рублей. Кроме того, если долг не будет погашен в течение пяти суток, то к сумме долга также прибавят 7% исполнительского сбора.
После того как машину забирают на спецстоянку, большинство граждан платят по счетам в течение первых суток. Это говорит скорее о несознательности граждан, нежели об их неплатёжеспособности, — пояснил Буренков.
Во время рейда на стоянке у Южного вокзала приставы обнаружили "Фольксваген Туарег", владелец которого оказался должен государству по налогам 1 млн 400 тысяч рублей.
За несколько дней приставы уже арестовали
30 автомобилей. Долги по транспортному налогу у владельцев этих машин составляли более трёх тысяч рублей.
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