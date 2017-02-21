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Главная Новости Общество

Стоимость ремонта хрущёвок на Ленинском проспекте составила 40 млн рублей

Автор: Владимир Аксёнов
17:48
  1074 2
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Общая стоимость запланированных работ, по данным фонда капитального ремонта, составила порядка 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Фонде капремонта. 
 
При этом, капитальный ремонт производился без участия средств собственников. Деньги поступили из регионального и городского бюджетов.
 
Как рассказали Клопс.Ru в управляющей компании "ЖЭУ-7", в трёх домах на Ленинском проспекте, в которых завершается капитальный ремонт, произведут косметический ремонт подъездов. Работы запланированы на 2017 год. 

"После завершения текущего капитального ремонта мы планируем провести косметический ремонт подъездов. Эти работы уже запланированы, жильцов мы предупредили", — сообщили в управляющей компании.

В "ЖЭУ-7" также отметили, что дополнительная плата с проживающих в этих домах взиматься не будет. Все работы произведут за счёт собранных средств за содержание жилья и техническое обслуживание.
 
Капитальный ремонт эти трёх многоквартирных домов на Ленинском проспекте № 2—4, 6—8 и 8а—8Б, который предполагает модернизацию и стилизацию фасадов под немецкий стиль архитектуры, начался осенью 2016 года.
 
Первым сдали жилой дом по адресу Ленинский проспект, 2—4. Однако некоторые его жильцы остались недовольны преображением здания. "Главное ведь не обёртка в конфетке", — говорили люди, отмечая, что внутри дом так и остался типовой советской хрущёвкой со старыми коммуникациями, которым уже более 60 лет. Руководитель регионального фонда капитального ремонта Оксана Астахова заметила, что в доме на Ленинском проспекте, 2—4, помимо ремонта фасада и кровли, была заменена система теплоснабжения. При этом в соседних домах на этой улице такие работы в 2017 году не предусмотрены.

"Замена внутридомовых сетей будет произведена в последующих периодах согласно установленной очерёдности проведения капремонта в рамках региональной программы, — рассказала Оксана Астахова. — По результатам проведённого обследования в настоящий момент внутридомовые сети по данным объектам находятся в удовлетворительным состоянии".

Жильцы последних этажей пожаловались на то, что из-за ремонта кровли их квартиры периодически затапливало. Как пояснили Клопс.Ru в Фонде капитального ремонта Калининградской области, это произошло в результате течи в стояке теплоснабжения. При этом, как отметила руководитель ведомства Оксана Астахова, Городская аварийная служба устранила эти протечки. В пресс-службе же регионального правительства добавили, что собственникам квартир будут выплачены компенсации, если ущерб их имуществу был нанесён по вине генерального подрядчика.

Но затопило не только верхние этажи, но и подвал здания. Оксана Астахова отметила, что к данному инциденту генеральный подрядчик не имеет отношения. В этом оказались виноваты сотрудники ресторана "Поварёшка", которые сливали жир в бытовую канализацию.

"В связи с этим данному заведению управляющая компания выдала предписание установить жироулавливатели, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Следует подчеркнуть, что данный вопрос целиком и полностью относится к содержанию общего имущества многоквартирного дома и находится в компетенции управляющей организации", — рассказала Астахова.

Напомним, что в 2016 году по программе капитального ремонта отремонтировали 200 калининградских домов. При этом именно на Ленинском проспекте в 2017-м планируется отреставрировать 12 жилых зданий.

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2 комментария Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
19:45
40 миллиоов? Нормалный ход ! Все заинтереесованные стороны обвариись до пузырей , я надеюсь? 
Вот для этого и нужен был данный фонд! А если кто думает по-другому  , то заблуждается!
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Даша Канова
Даша Канова #
19:49
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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