Глава комиссии по вопросам подготовки к ЧМ: Калининград в сроки уложится

Позитивную оценку готовности Калининградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года дал глава комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ Вадим Тюльпанов, отметив, что времени для завершения работ ещё достаточно. Такое заявление сенатор сделал 21 февраля после осмотра строящихся объектов во время своего визита в регион.
Тюльпанов сказал, что Калининград стал пятым городом в рамках проверки и ощущения от увиденного позитивные. Он добавил, что каждый метр под трибунами на стадионе Калининграда может быть использован. Так сделано в Казани.
"Все наши сомнения были развеяны. Я уверен, что в срок Калининград уложится", — сказал Тюльпанов. Он также уточнил, что готовность в городах, которые будут проводить Кубок конфедераций в 2017 году, выше, чем в Калининграде, но и времени у Калининграда больше.
Стадион в Калининграде вместимостью 25 тысяч зрительских мест примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Ранее врио губернатора региона Антон Алиханов заявлял
, что калининградский стадион уже не является проблемным.
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