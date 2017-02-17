Алиханов: Калининградский стадион к ЧМ уже не является проблемным

В Калининграде стадион, который строится к ЧМ-2018, уже не вызывает вопросов ни по срокам, ни по инфраструктуре, ни по грунту. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
В пятницу, 17 февраля, Антон Алиханов сообщил зампреду Правительства Виталию Мутко на совещании о степени готовности объекта к чемпионату. На стройплощадке стадиона построено свайное основание, смонтированы металлоконструкции каркаса, укладывается профилированный настил кровли. На 66% готова железобетонная плита, которая станет основанием футбольного поля. Завершаются работы по кладке стен и перегородок.
"Теперь наш стадион не обсуждается как проблемный объект. Тем не менее, еще предстоит решить ряд проблем. Это реконструкция тренировочных площадок, строительство гостиничной инфраструктуры и дорог на территории острова, организация волонтерского движения", — сказал Антон Алиханов.
Работы по всем ключевым объектам к ЧМ-2018 ведутся по графику. Это касается и стадионов "Локомотив" и "Пионер". Там в ноябре завершится реконструкция тренировочных площадок.
Завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочный площадки для размещения базы команды в Светлогорске и по тренировочной площадке на стадионе "Сельма". Готовится документация на проведение торгов на строительно-монтажные работы.
Уже разработана комплексная схема развития пассажирского транспорта, создан центр городских волонтеров, готовится к реализации программа изучения иностранных языков, создание информационно-контактного центра, разрабатывается бизнес-план функционирования стадиона.
Напомним, что в начале месяца на стадионе в Калининграде начался
комплекс работ, который предполагает увеличение количества рабочих. По заверениям подрядчика, стадион к ЧМ-2018 будет готов в конце 2017-го.
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