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Забастовка и невыплата зарплаты: Калининград отмечен на карте социальной напряжённости России

Автор: Наталья Ромашина
13:18
  130 0
  • Скриншот карты социально-экономический горячих точек России
Скриншот карты социально-экономический горячих точек России
Калининградская область попала в антирейтинг регионов России по уровню социально-экономической напряжённости в трудовой сфере в 2016 году. По версии Центра экономических и политических реформ регион оказался в конце списка.

Калининградская область оказалась в "вилке" сразу из трёх строчек рейтинга, заняв 72—74-ю позицию. Такое странное расположение связано с тем, что сразу несколько регионов имеют одинаковый показатель напряжённости. Калининград разделил три места в списке с Рязанской областью и Республикой Мордовия. Всего в рейтинге 85 строчек; можно наглядно оценить на карте, где в России работники всем довольны, а где — не очень.

Должников становится больше

Первое, что отметили специалисты центра в сфере социальной напряжённости региона, — это тот факт, что предприятие "Сибирский деликатес" задолжало 319 сотрудникам в общей сложности 13,5 млн рублей. После этого прокуратура возбудила административное дело.

Ещё в середине прошлого это была крупнейшая задолженность по зарплате в регионе, на все остальные предприятия в Калининградской области тогда приходилось ещё около миллиона рублей долга.

На начало этого года ситуация вокруг "Сибирского деликатеса" изменилась несильно: сегодня обанкротившееся предприятие должно 279 работникам около 12,9 млн руб. Зато ситуация с долгами в области в целом стала заметно хуже.

На январь 2017 года, по данным прокуратуры, общий размер задолженности по оплате труда в регионе составил 30,7 млн руб. перед 1 045 работниками на 5 предприятиях. Сумма удвоилась в основном за счёт того, что к "Сибирскому деликатесу" добавился второй крупный должник — предприятие-банкрот ООО "БВСУ", которое не выплатило 582 работникам 12,5 млн руб.

Такой заметный рост задолженности по зарплате в декабре прошлого года во время визита в Калининград министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин назвал признаком того, что надзорные ведомства стали просто эффективнее выявлять компании, у которых есть долги перед сотрудниками. Однако факт остаётся фактом: сумма долга стала больше.

Забастовка строителей

Вторым событием прошлого года, которое было отмечено на карте как активный протест, стала забастовка сотрудников компании "РосСпецСтрой Калининград", занятых на работах по строительству стадиона к ЧМ-2018 на Октябрьском острове.

Дело получило широкий резонанс: работники обратились в прокуратуру и написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. После этого сообщалось, что один из сотрудников предприятия уже отсудил 75 тысяч рублей долга, а компания "Крокус" в итоге опровергла информацию о забастовке. Серьёзного развития эта ситуация не получила.

Где лучше, а где хуже

Согласно рейтингу ЦЭПР, который учитывает данные Росстата,  громкие конфликты работодателей и сотрудников, а также трудовые протесты, самым спокойным регионом, где лучше всего обстоят дела в трудовой сфере, стала Чеченская Республика. Именно там, согласно статистике, всё спокойно и стабильно.

По этому поводу можно отметить, что республика вот уже несколько лет остаётся одной из самых дотационных (в прошлом году больше из федерального бюджета было выделено только Республике Ингушетия) и с 2010 года уровень доходов её населения вырос на 176,80% (33 166 руб.).
 
 
Хуже всего дела в Приморском крае. В регионе весь год были серьёзные волнения: работники АО "Лучегорский угольный разрез" (ЛУР) объявили массовую голодовку, требуя повысить зарплаты и прекратить сокращения, а также активно обсуждалась ситуация с ПАО "Владивостокский морской торговый порт", где докеры выходили на митинги против массовых сокращений. Всё это — вместе с данными статистики — показало, что настроения работников в Приморском крае довольно нестабильные.

Всего за 2016 год в России был зафиксирован 1 141 случай резонансных трудовых конфликтов. Наиболее частой проблемой стали задержки и невыплаты заработной платы. Всего за 2016 год выявлено 906 таких случаев. 116 из них, то есть примерно 13%, переросли в трудовые протесты.

Экспертное мнение

Основатель центра Николай Миронов отметил, что оценка, конечно, достаточно относительная, но в целом в Калининграде, действительно, низкий уровень социальной напряжённости.

"Нужно иметь в виду, что рейтинг относительный — и позиция в рейтинге не только зависит от состояния дел в регионе, но приводится в сравнении с другими регионами", — рассказал Клопс.Ru руководитель ЦЭПР. — "Согласно результатам анализа официальной статистики Росстата, ситуация в Калининградской области с точки зрения задолженности по зарплате, высвобождению работников, переходам на неполное рабочее время сравнительно лучше, чем во многих других регионах. По этому компоненту (анализ статистических данных) область разделила 58—62-ю позицию с рядом других регионов. В регионе зафиксировано и сравнительно небольшое число резонансных случаев, связанных с трудовыми отношениями, о которых писали СМИ. Но в доклад берём только самое показательное".

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