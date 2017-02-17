Забастовка и невыплата зарплаты: Калининград отмечен на карте социальной напряжённости России

Калининградская область попала в антирейтинг регионов России по уровню социально-экономической напряжённости в трудовой сфере в 2016 году. По версии Центра экономических и политических реформ регион оказался в конце списка.



Калининградская область оказалась в "вилке" сразу из трёх строчек рейтинга, заняв 72—74-ю позицию. Такое странное расположение связано с тем, что сразу несколько регионов имеют одинаковый показатель напряжённости. Калининград разделил три места в списке с Рязанской областью и Республикой Мордовия. Всего в рейтинге 85 строчек; можно наглядно Калининградская область оказалась в "вилке" сразу из трёх строчек рейтинга, заняв 72—74-ю позицию. Такое странное расположение связано с тем, что сразу несколько регионов имеют одинаковый показатель напряжённости. Калининград разделил три места в списке с Рязанской областью и Республикой Мордовия. Всего в рейтинге 85 строчек; можно наглядно оценить на карте, где в России работники всем довольны, а где — не очень.

Должников становится больше

Первое, что отметили специалисты центра в сфере социальной напряжённости региона, — это тот факт, что предприятие "Сибирский деликатес" задолжало 319 сотрудникам в общей сложности 13,5 млн рублей. После этого прокуратура возбудила административное дело.



Ещё в середине прошлого это была крупнейшая задолженность по зарплате в регионе, на все остальные предприятия в Калининградской области тогда Ещё в середине прошлого это была крупнейшая задолженность по зарплате в регионе, на все остальные предприятия в Калининградской области тогда приходилось ещё около миллиона рублей долга.



На начало этого года ситуация вокруг "Сибирского деликатеса" изменилась несильно: сегодня обанкротившееся предприятие должно 279 работникам около 12,9 млн руб. Зато ситуация с долгами в области в целом стала заметно хуже.



На январь 2017 года, по данным прокуратуры, общий размер задолженности по оплате труда в регионе составил 30,7 млн руб. перед 1 045 работниками на 5 предприятиях. Сумма удвоилась в основном за счёт того, что к "Сибирскому деликатесу" добавился второй крупный должник — предприятие-банкрот ООО "БВСУ", которое не выплатило 582 работникам 12,5 млн руб.



Такой заметный рост задолженности по зарплате в декабре прошлого года во время визита в Калининград министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин Такой заметный рост задолженности по зарплате в декабре прошлого года во время визита в Калининград министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин назвал признаком того, что надзорные ведомства стали просто эффективнее выявлять компании, у которых есть долги перед сотрудниками. Однако факт остаётся фактом: сумма долга стала больше.

Забастовка строителей





Дело Вторым событием прошлого года, которое было отмечено на карте как активный протест, стала забастовка сотрудников компании "РосСпецСтрой Калининград", занятых на работах по строительству стадиона к ЧМ-2018 на Октябрьском острове.Дело получило широкий резонанс: работники обратились в прокуратуру и написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. После этого сообщалось, что один из сотрудников предприятия уже отсудил 75 тысяч рублей долга, а компания "Крокус" в итоге опровергла информацию о забастовке. Серьёзного развития эта ситуация не получила

Где лучше, а где хуже

Согласно рейтингу ЦЭПР, который учитывает данные Росстата, громкие конфликты работодателей и сотрудников, а также трудовые протесты, самым спокойным регионом, где лучше всего обстоят дела в трудовой сфере, стала Чеченская Республика. Именно там, согласно статистике, всё спокойно и стабильно.



По этому поводу можно отметить, что республика вот уже несколько лет остаётся одной из самых дотационных (в прошлом году больше из федерального бюджета было выделено только Республике Ингушетия) и с 2010 года уровень доходов её населения вырос на 176,80% (33 166 руб.).

Хуже всего дела в Приморском крае. В регионе весь год были серьёзные волнения: работники АО "Лучегорский угольный разрез" (ЛУР) объявили массовую голодовку, требуя повысить зарплаты и прекратить сокращения, а также активно обсуждалась ситуация с ПАО "Владивостокский морской торговый порт", где докеры выходили на митинги против массовых сокращений. Всё это — вместе с данными статистики — показало, что настроения работников в Приморском крае довольно нестабильные.



Всего за 2016 год в России был зафиксирован 1 141 случай резонансных трудовых конфликтов. Наиболее частой проблемой стали задержки и невыплаты заработной платы. Всего за 2016 год выявлено 906 таких случаев. 116 из них, то есть примерно 13%, переросли в трудовые протесты.

Экспертное мнение

Основатель центра Николай Миронов отметил, что оценка, конечно, достаточно относительная, но в целом в Калининграде, действительно, низкий уровень социальной напряжённости.



"Нужно иметь в виду, что рейтинг относительный — и позиция в рейтинге не только зависит от состояния дел в регионе, но приводится в сравнении с другими регионами", — рассказал Клопс.Ru руководитель ЦЭПР. — "Согласно результатам анализа официальной статистики Росстата, ситуация в Калининградской области с точки зрения задолженности по зарплате, высвобождению работников, переходам на неполное рабочее время сравнительно лучше, чем во многих других регионах. По этому компоненту (анализ статистических данных) область разделила 58—62-ю позицию с рядом других регионов. В регионе зафиксировано и сравнительно небольшое число резонансных случаев, связанных с трудовыми отношениями, о которых писали СМИ. Но в доклад берём только самое показательное".