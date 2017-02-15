Государственная распродажа: что и зачем приватизируют в Калининградской области в ближайшие три года

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев накануне подписал план приватизации на ближайшие три года, который включает сотни объектов федерального значения. В числе прочих в списке оказались и калининградские лоты.

Кроме того, руководитель регионального агентства по имуществу области Наталья Кузнецова также заявила о согласовании плана приватизации объектов регионального значения, среди которых, наверное, самый важный — замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске.

Идея передачи такого здания в частные руки вызывает серьёзные волнения, поскольку его судьба оказывается вне государственного контроля. Но так ли это плохо?

Последние девять замков

Всего на территории нынешней Калининградской области Тевтонским орденом было построено более 30 замков, в том числе и тот самый — в Багратионовске. После Второй мировой войны их стали использовать по своему усмотрению в самых разных целях (размещали людей, технику или просто держали пустыми). Об исторической сохранности никто не заботился. Где-то замки разбирали на кирпич, где-то просто бросали.

Позднее интерес к ним как к историческим объектам снова появился, но стало ясно, что бюджету их реконструкцию и постоянную поддержку не потянуть.

Ещё около десяти лет назад калининградские власти начали говорить о поисках инвесторов, чтобы те взяли на себя заботы по ремонту, навели в замках красоту и привлекали в область туристов и их деньги.

Но с инвесторами оказалось всё тоже не так-то просто. Их оказалось не очень-то и много. И замки остались государственными, но по факту — никому не нужными. В итоге к сегодняшнему дню из 33 замков в регионе существуют всего девять. Ещё 11 сохранились в виде руин, а 13 были разрушены полностью.

Замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске

А тому самому замку Прейсиш-Эйлау однажды уже не повезло с инвестором. В 90-е предприниматель решил сделать из него гостиницу и ресторан, но денег не хватило. Всё бросили на полпути, и замок снова остался невостребованным. Вдобавок к этому летом 2016 года в нём произошёл пожар — выгорела часть кровли размером 80 кв. м.

В таком — отнюдь не лучшем — виде замок теперь и выставят на торги в надежде найти желающих превратить его в туристическое место.

Есть шанс, что найдётся добросовестный покупатель, который сможет дать ему вторую жизнь. Впрочем, даже если нет — вряд ли с ним уже случится что-то хуже, чем постепенное разрушение временем и вандалами.

Что ещё продадут в Калининграде?

В списке того, что планирует приватизировать правительство в регионе в следующие три года, также оказались 100% акций АО "Янтарный сказ", которое когда-то было крупнейшей в регионе типографией. Сегодня "Янтарный сказ" сдаёт недвижимость и продаёт выпущенную до 2010 года печатную продукцию собственного производства.

"Янтарный сказ" пытаются продать не первый год

Уже много лет дела у этого акционерного общества идут неважно, и это не первая попытка его продать. Все предыдущие торги, которые проводились с 2015 года, закончились неудачей: не было зарегистрировано ни одной заявки. Цена всё время была чуть больше 500 млн рублей, но даже за эти деньги покупателей не нашлось.

Также объявлено о том, что в Калининграде будет продана часть опытного конструкторского бюро "Факел". Его реконструкцией занимался "Спецстрой", 100% акций которого также выставлены на продажу. В качестве генподрядчика компания подготавливала ОКБ к производству космических аппаратов "Глонасс-К". Перед Новым годом стало известно, что "Спецстрой" задолжал своим сотрудникам 9 млн рублей.

Немногим лучше обстоят дела у региональных объектов из местного плана по приватизации.

Командный пункт 43-й армии размещался на самом высоком холме на подступах к Кёнигсбергу

Музей-мемориал "Командный пункт 43-й армии" (это была самая высокая точка в 45-м в пригороде Кёнигсберга, откуда маршал Советского Союза Василевский управлял войсками, штурмовавшими немецко-фашистскую крепость) также уйдёт с молотка. В своём нынешнем виде он перестал существовать в ноябре прошлого года: был закрыт по причине плохого состояния из-за отсутствия денег на капитальный ремонт.

Всё очень печально и у регионального форта "Морской" в самом западном городе страны — Балтийске. Он разрушается не просто потому, что за ним не следят, но и под воздействием моря — из-за отсутствия современной береговой защиты. Тому, кто решит прикупить себе форт, придётся серьёзно потратиться на его реконструкцию и облагородить и территорию в округе. Но зато есть шанс, что в будущем форт, как и замок, может привлечь туристов. Правда, только российских, поскольку для посещения Балтийска иностранным туристам требуется специальное разрешение.

Рекордные продажи

Даже самые крупные региональные лоты, которые продадут с молотка в рамках программы приватизации до 2019 года, выглядят, мягко говоря, печально. Но власти Калининградской области всё же намерены заработать на их продаже.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют в 2017 году продать региональных земель и имущества больше, чем за последние десять лет. Общий объём доходов, по подсчётам чиновников, составит около 1,8 миллиарда рублей.

Российское правительство имеет ещё более амбициозные планы на эту приватизацию: в бюджет от продажи имущества федерального значения ожидаются поступления в размере 5,6 миллиарда рублей ежегодно без учёта стоимости акций компаний-лидеров.

Однако и объекты, которые будут приватизированы, на федеральном уровне есть достаточно серьёзные.

Среди них стоит отметить компании, занимающие лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики. В частности, планируется сокращение доли государства в АК "Алроса" до 29% плюс одна акция, в "Совкомфлоте" — до 25% плюс одна акция, так же и в ВТБ — до 25% плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций.

Вокруг продажи ВТБ было больше всего разговоров, поскольку этот процесс откладывался долгое время из-за санкций. Глава банка Андрей Костин заявлял, что включение банка в санкционный список Запада не позволяет привлечь достаточное количество средств. Однако в итоге решение о снижении государственной доли в ВТБ всё-таки было принято, несмотря на санкции.

А доля алмазодобывающего предприятия "Алорса" уже была продана в прошлом году, тогда пакет из 802,781 миллиона акций был продан примерно за 52,2 миллиарда рублей (по 65 рублей за акцию). Сделка вызвала значительный интерес и привлекла широкий круг инвесторов, в том числе иностранных. Теперь планируется продать ещё немного акций.

Также отметим, что в финальный план не вошли продажа доли в ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ещё 10% в нефтяной компании "Роснефть".

Зачем продавать замки, форты и банки?

Для крупных предприятий вроде ВТБ или "Алросы" приватизация — это возможность привлечь серьёзный капитал, причём чаще всего это деньги зарубежных инвесторов, а государство при этом в условиях кризиса может получить дополнительные средства в бюджет. Правда, при продаже своей доли в крупных банках государство всегда рискует потерять рычаг управления финансовым рынком. Поскольку именно на госбанки сейчас ЦБ ориентируется при определении средних ставок по кредитам и депозитам, которые нельзя превышать.

История с приватизацией убыточных предприятий совсем другая.

Для них это шанс выжить. Если у инвестора будут средства и план развития предприятия, то из убыточного (или попросту никому не нужного и брошенного) замка можно сделать привлекательный бизнес, а в некоторых случаях даже есть шанс сохранить штатные единицы, если они есть, или даже создать новые рабочие места.



